Death Stranding, la pausa di Sam e del Bridge Baby

Death Stranding vi permetterà anche di suonare un'armonica per migliorare l'umore del Bridge Baby. Sony lo ha mostrato in un breve video.

Durante Death Stranding sembra proprio che i giocatori saranno chiamati a curare molti piccoli aspetti del viaggio del protagonista e del Bridge Baby. Una di queste è l’uso della fisarmonica per migliorare l’umore del BB, una meccanica che era già conosciuta e che adesso viene riproposta in un breve filmato diffuso sull’account Twitter ufficiale di PlayStation.

Il video, di poco più di un minuto, mostra il protagonista prendersi una pausa dalla sua missione. Sedendosi sull’erba, è possibile selezionare da un menu anche la fisarmonica. La descrizione dell’oggetto è la seguente: “Uno strumento amato dai musicisti di ogni parte del mondo. Usa il touchpad durante le fasi di riposo per suonare, quando equipaggiata, una melodia rilassante. All’inizio potrebbe sembrarti difficile ma non ti arrendere e presto imparerai a suonarla come un professionista. BB di certo apprezzerà”.

Take some time to rest with your BB in #DeathStranding, out Nov. 8 on PS4: https://t.co/QHM4vyHhzp pic.twitter.com/cLxZq87Q8C — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2019

Mentre Sam suona l’armonica una barra arancione sulla sinistra si va riempiendo lentamente e questo sembra indicare il grado di tranquillità del BB mentre su schermo vengono visualizzati una serie di “like” proprio da parte del Bridge Baby. Sicuramente l’opzione che più incuriosisce tra le altre mostrate durante la fase di riposo è quella del massaggio alle spalle che era già stata rivelata da Kojima su Twitter attraverso una foto.

E’ chiaro ormai che nel corso di Death Stranding i giocatori saranno chiamati a svolgere anche azioni piccole e all’apparenza insignificanti ma che nel design complessivo voluto da Hideo Kojima fanno parte dell’esperienza complessiva del titolo. Il game designer in questi giorni continua il suo “tour” anche in Europa in vista del lancio, la tappa di oggi è stata al Festival Cinematografico di Colonia e durante un’intervista al canale YouTube tedesco Rocket Beans Gaming ha ancora una volta confermato di stare lavorando a un nuovo progetto videoludico e per questo di avere declinato offerte nel mondo cinematografico. Death Stranding è in uscita su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre.