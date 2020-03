Destiny 2 Stagione dell’Intrepido: ecco il calendario italiano degli eventi

Fra pochi giorni inizierà finalmente la Stagione dell’Intrepido di Destiny 2, di cui abbiamo già potuto vedere un trailer. Come ogni nuova stagione, ci aspettano tante novità ed eventi. Bungie, anche questa volta, ha rilasciato il calendario dedicato che vi proponiamo quindi in versione italiana: quest’ultimo ci permette di scoprire tutto quello che ci aspetta durante il mese di marzo, aprile e maggio.

Come potete vedere qui sotto, sarà inclusa una nuova attività PvE, saranno riproposte tre mappe PvP, ritorneranno le amatissime Prove di Osiride. Ovviamente non mancheranno nuove armi e armature leggendarie, perfette per rendere i nostri personaggi ancora più potenti. Ci sarà una nuova impresa eroica, un nuovo manufatto, più di cento gradi stagionali, una nuova armatura esotica e più armi esotiche, senza dimenticare il nuovo bilanciamento alle abilità.

Più precisamente, dal 10 marzo ci sarà modo di provare l’Evento Torre del Serafino, ovvero la nuova attività PvE. Tramite questo evento potremo ottenere armi e armature leggendarie. Tre giorni dopo, avranno inizio le Prove di Osiride che torneranno ogni fine settimana con un nuovo sigillo e nuove armi e armature a tema prove. Dal 10 a l 24 marzo, inoltre, sarà disponibile il bunker del serafino: Z.M.E e LUNA.

Passando invece ad aprile, dal 21 ci sarà Calvario: Gran Maestro, un nuova modalità assalti Cala la Notte con un nuovo sigillo e ricompense di fine gioco. Sempre dal 21 aprile, con limite 11 maggio, ci sarà l’evento gratuito per tutti i giocatori “I giochi dei guardiani”: si tratta di una competizione di classe che dona una nuova armatura leggendaria. Dal 7 aprile, invece, ci sarà il bunker del serafino: IO, e anche “molto altro”.

La Stagione dell’Intrepido di Destiny 2 inizierà il 10 marzo: fra meno di una settimana potremo quindi avere tra le mani le prime novità ideate da Bungie. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato fino a questo momento?