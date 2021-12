Destiny, Bungie e i rimpianti di Phil Spencer, “potevano essere ancora con noi”

Bungie ha sempre avuto un legame speciale con Microsoft. Prima di Destiny, infatti, la software house ha dato i natali ad Halo e fino al 2007 lo studio era legato alla casa di Redmond come first party. Sono passati 14 anni da quel momento eppure Phil Spencer, Head of Xbox, ha ancora dei rimpianti in merito alla separazione ed è fortemente convinto che si potesse fare di più.

Interrogato da Axios durante un’intervista, Spencer ha ammesso che forse la casa di Redmond era ancora in grado di trattenere gli autori di Halo e Destiny. “Potevamo fare qualcosa di più? Assolutamente sì. Oggi sarebbe più facile, ma già all’epoca potevamo riuscirci”, le parole del capo della divisione gaming di Microsoft. Nonostante ciò, Spencer ha anche capito perché il team di sviluppo scelse di andarsene via. “Avevano grande ambizioni al tempo. Hanno capito che Microsoft aveva beneficiato più di Bungie da Halo. Non c’era altro che volessero fare con noi”.

Nonostante queste difficoltà, le grandi ambizioni di Bungie potevano forse essere colmate proprio da Microsoft, o almeno così la pensa Spencer, che oggi farebbe un altro tentativo per poterli convincere a rimanere. Purtroppo, almeno allo stato attuale, l’idea di Spencer resta appunto solo un’idea: Bungie ha già raggiunto le sue ambizioni con Destiny grazie all’aiuto di Activision, ma non è da escludere che se fosse stato fatto qualche tentativo in più a quest’ora la nuova IP di Bungie poteva essere ancora nelle mani della casa di Redmond.

Lo scenario va anche contestualizzato: la Microsoft del 2007 non esiste più ed è normale che Spencer oggi parli così. Il brand Xbox ha subito diversi cambiamenti nel corso del tempo e ora gli studi first party sono più liberi di sperimentare: probabilmente, se non ci fosse stato questo cambiamento, Destiny non avrebbe visto la luce come lo conosciamo.