Detroit: Become Human supera 10 milioni di copie a 6 anni dall'uscita

Detroit: Become Human ha raggiunto un importante traguardo commerciale, vendendo oltre 10 milioni di copie tra le versioni PlayStation e PC. L'annuncio è stato fatto dallo sviluppatore Quantic Dream l'8 ottobre 2024.

Questo risultato si riferisce alle unità vendute a pagamento, escludendo quindi i giocatori che hanno avuto accesso al titolo attraverso servizi in abbonamento come PS Plus. Il CEO di Quantic Dream, Guillaume de Fondaumière, ha espresso gratitudine verso i fan:

"Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno giocato. Siete importantissimi per noi e non avremmo potuto raggiungere questo incredibile traguardo senza ognuno di voi!"

Detroit: Become Human è un thriller fantascientifico lanciato inizialmente su PlayStation 4 nel maggio 2018, per poi approdare su PC nel dicembre 2019. Nonostante il successo, non ci sono state notizie riguardo a un sequel, un remaster o una versione nativa per PS5. Attualmente, il gioco funziona su PS5 tramite retrocompatibilità, utilizzando la versione PS4 Pro.

Quantic Dream, inc compenso, sta lavorando a Star Wars Eclipse, un nuovo gioco d'azione e avventura ambientato nell'era dell'Alta Repubblica di Star Wars. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti significativi sul progetto da diverso tempo.