Detroit, Heavy Rain e Beyond arrivano su PC nel corso dell'anno: Quantic Dream ha svelato la novità durante il Game Developers Conference 2019.

Come già sappiamo, Quantic Dream è diventato indipendente da Sony PlayStation poco tempo fa. Nei piani dello sviluppatore francese ci sono nuovi giochi multipiattaforma, sviluppati grazie a un notevole investimento da parte del colosso cinese NetEase. Ora, però, scopriamo che anche vecchi titoli della società saranno presto disponibili fuori dall’ecosistema PlayStation: parliamo di Detroit: Becom Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls.

L’annuncio è arrivato durante la Game Developers Conference che è in corso in questi giorni. I porting di tutti e tre i giochi sono pianificati per il 2019, senza una data di uscita precisa. Tutti e tre saranno venduti in esclusiva su Epic Games Store: lo sviluppatore ha “collaborato” con Epic Games per portare i titoli su PC. Non è chiaro se questo significhi che Epic ha sovvenzionato i lavori di conversione: non sappiamo nemmeno se è il team stesso che si sta occupando dei lavori.

Detroit: Become Human (2018)

Non si tratta di una mossa particolarmente sorprendente. A febbraio, Quantic Dream aveva manifestato in modo molto esplicito il desiderio di espandere la propria produzione verso tutte le piattaforme e l’arrivo di Detroit, Heavy Rain e Beyond su PC sarebbe potuto essere limitato unicamente da pregressi accordi con Sony: chiaramente QD ha il totale controllo su le IP.

Guillaume de Fondaumière, co-CEO di Quantic Dream, ha affermato: “Siamo grati dei dodici fantastici anni di collaborazione con Sony Interactive Entertainment e ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno permesso di creare e produrre i nostri giochi. Con questa nuova partnership con Epic, possiamo portare i nostri prodotti a una fan base più ampia e permettere ai giocatori PC di divertirsi con i nostri titoli.”

Quantic Dream è stato fondato nel 1997 da David Cage che ha diretto tutti i giochi dello studio e ha ricoperto il ruolo di co-CEO insieme a de Fondaumière. La compagnia è famosa per le proprie avventure narrative dall’alto livello tecnico, sopratutto per le animazioni dei volti dei personaggi. Prima di iniziare a produrre titoli in esclusiva per Sony PlayStation, Quantic Dream ha realizzato i titoli multipiattaforma Omikron: The Nomad Souls (1999) e Indigo Prophecy (2005). Diteci, (ri)giocherete a queste versioni?