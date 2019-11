Diablo 4: le espansioni andranno ad ampliare maggiormente la storia

È nel DNA di Diablo l’ampliamento del gioco base con diverse espansioni rilasciate nel tempo, e a quanto pare anche Diablo 4 vedrà l’arrivo di nuovi contenuti post lancio. In una nuova intervista con la redazione di Ausgamers, il direttore di Diablo 4 Luis Barriga e il direttore artistico John Mueller, hanno parlato dell’introduzione di Lilith e di come il team di sviluppo la sta trattando come un personaggio chiave all’interno della prima parte della grande storia che vogliono raccontare.

Il game director Luis Barriga ha detto. “Ciò che amiamo di Sanctuary è che abbiamo già piantato diversi semi per la narrazione. C’è un ricco retroscena nella lore, quindi abbiamo deciso di guardare più da vicino al mito della creazione. Avevamo la sensazione di aver già combattuto con Diablo in passato, ma Diablo torna sempre, quindi abbiamo inziato a guardarci intorno su tutto ciò che avevamo gettato sul tavolo. “

Secondo il direttore artistico John Mueller invece, ci sono molti personaggi noti e alcuni completamente nuovi che potrebbero essere introdotti in Diablo 4 in futuro tramite delle espansioni future che ruoteranno attorno ad altri personaggi e antagonisti. “Diablo IV è come il primo capitolo di un libro. Vogliamo raccontare una grande storia e vogliamo raccontarla, speriamo, per molto tempo. Considerando questo come il primo capitolo di un libro e Lilith come un personaggio chiave in questa storia, è bello sapere che ci saranno altri personaggi che potrebbero tornare in futuro insieme a dei nuovi personaggi che non abbiamo mai visto prima. “

Non sappiamo ancora molti dettagli su Diablo 4 ma queste costanti interviste stanno man mano svelando sempre più informazioni interessanti. Vi ricordiamo che Diablo 4 non ha ancora una data d’uscita, ma il titolo dovrebbe comunque uscire su PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa pensate delle recenti parole degli sviluppatori?