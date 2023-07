A quanto sembra Diablo IV sta affrontando un periodo non proprio positivo, tra una patch molto deludente e altre piccole problematiche, sembra che il team di sviluppo avrà il suo bel da fare. Da qualche giorno stanno circolando commenti, video e quant’altro su un’altra particolarità che andrà sicuramente risolta: l’attivazione del Battle Pass.

Attivarlo per sbaglio sembra essere estremamente facile, almeno su console e ciò ha creato un bel po’ di polemiche. C’è chi ha accusato Blizzard di non saprei creare un’interfaccia chiara e chi invece pensa che sia stato fatto apposta per cercare di “truffare” gli utenti. A ogni modo lo stesso pass non può essere attivato a livello economico, infatti quest’ultimo si attiva subito solo se si dispone di 1.000 monete d’argento (la valuta in-game del gioco).

So Blizzard placed the 'Activate Premium Battle Pass' button right next to the button you have to constantly press to check your Season Journey.

Guess what happened to me and at least 5 others on my stream. This is straight up Malicious Design. @Diablo pic.twitter.com/99KhTR51ad

— Rurikhan (@Rurikhan) July 21, 2023