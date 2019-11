Diablo 4 non avrà una modalità offline

L'annuncio del nuovo Diablo 4 ha scaldato gli animi. E ora iniziano a trapelare le prime informazioni e indiscrezioni sul titolo.

Questa BlizzCon 2019 risulterà per molti appassionati, un evento indimenticabile. Sono stati diversi gli annunci fioccati durante l’evento di apertura, tra i quali l’annuncio di Overwatch 2 e Diablo 4 che hanno di fatto, scaldato gli animi e fatto gridare tutti gli appassionati.

Le novità inerenti Diablo 4 stanno emergendo ora dopo ora, risultando essere per la community videoludica, uno dei titoli più attesi del momento. Un’ultima notizia riguarda il comparto offline del titolo. Blizzard Entertainment ha confermato nel corso di questa BlizzCon 2019, che Diablo 4 non disporrà di una modalità offline e richiederà dunque ai giocatori di rimanere sempre connessi per poter giocare al titolo.

“Nel mondo di gioco c’è uno spazio ampio, connesso e condiviso. Prevede di scendere nei dungeon, raggrupparsi con i propri amici, commerciare e dedicarsi al PvP“, ha spiegato il lead designer Joe Shely a PC Gamer. “Riteniamo che il modo migliore per vivere tutto questo sia in un contesto online“. Si potrà dunque giocare anche in solo, ma sarà necessario essere sempre connessi in rete.

Durante il panel, il game director Luis Barriga ha detto anche che l’uscita di Diablo 4 è ancora molto lontana e a quanto pare, bisognerà attendere ancora molto tempo prima di vederlo sugli scaffali dei negozi.

Ricordiamo il provato del nostro Andrea Riviera: “Riprende l’atmosfera del primo capitolo, l’idea farming del secondo, e tutto il sistema di combattimento del terzo, li fonde insieme a un comparto artistico/tecnico fenomenale realizzando quello che potrebbe essere il miglior Action-GDR mai fatto. La strada è ancora lunga, ma questo primo contatto ci ha davvero lasciato soddisfatti e con tanta voglia di vedere qualcosa di più. Lilith è giunta fra noi, il male è tornato, tocca a noi salvare Sanctuary. Ancora una volta.”