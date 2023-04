L’uscita di Diablo 4 è sempre più imminente, e dopo aver provato la corposa beta arrivano ora nuovi dettagli sull’opera. Blizzard ha, infatti, dichiarato che ogni 3 mesi verrà pubblicato un update di grandi dimensioni per l’opera, il quale aggiungerà nuovi contenuti nella storia e meccaniche aggiuntive.

Blizzard non ha aggiunto informazioni su quanto impatto sulla storia avranno questi aggiornamenti, ma un fattore interessante è rappresentato dalla scelta di parole della software house. Non è stato impiegato il termine “espansione” per descrivere gli update, bensì i contenuti promessi sembrano essere vere e proprie grandi aggiunte al gioco ogni trimestre.

Gli update verranno probabilmente accoppiati con dei battle pass stagionali che i giocatori dovranno sbloccare, anche se al momento non sappiamo se questi saranno tutti gratuiti o se alcuni dovranno essere acquistati a parte. Inoltre, Blizzard ha confermato che la prima stagione non arriverà subito dopo il lancio di Diablo 4, bensì verrà rilasciata dopo qualche tempo.

La recente beta di Diablo 4 è stato un vero successo, con milioni di giocatori che hanno raggiunto il livello 20 e riscattato quindi le ricompense esclusive. Il 20 aprile Blizzard terrà una livestream per parlare del feedback riscontrato con la demo, cogliendo l’occasione anche per approfondire il funzionamento dell’endgame dell’opera.

Diablo 4 verrà rilasciato il 6 giugno e, nell'attesa di ricevere nuove informazioni in merito