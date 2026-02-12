Il mondo di Sanctuary si prepara ad accogliere una nuova minaccia, o forse un nuovo alleato, nelle terre devastate dall'eterna lotta tra Paradiso e Inferno. Blizzard Entertainment ha lanciato un massiccio aggiornamento per Diablo II: Resurrected, introducendo contenuti inediti che ampliano significativamente l'esperienza del celebre action RPG. Si tratta di un'espansione sostanziale che arricchisce un gioco già apprezzato dai veterani della serie e dai nuovi giocatori attratti dalla rimasterizzazione. Qui il video.

La vera novità al centro di questo rilascio è rappresentata dal Warlock, un personaggio che attinge il proprio potere direttamente dalle fiamme dell'Inferno. Questa ottava classe giocabile si distingue per la capacità di evocare demoni, vincolarli al proprio servizio e persino trasformarsi per dominare il campo di battaglia. Il Warlock non è semplicemente un'aggiunta cosmetica, ma introduce meccaniche completamente nuove attraverso tre distinti percorsi di specializzazione.

Il ramo Demon consente ai giocatori di asservire creature infernali, trasformandole in alleati fedeli e temibili che combattono agli ordini del loro padrone. La specializzazione Eldritch invece canalizza energie mentali devastanti nelle armi comuni, convertendole in strumenti di forza distruttiva. Infine, il percorso Chaos scatena gli elementi primordiali dell'Inferno, fuoco e ombra, permettendo di seminare distruzione elementale sui nemici da grande distanza.

L'espansione "Reign of the Warlock", disponibile come contenuto scaricabile al prezzo di 24,99 dollari, 21,99 sterline o 24,99 euro, non si limita all'introduzione di questa nuova classe. Blizzard ha infatti ripensato l'esperienza di endgame, quella fase cruciale del gioco che inizia dopo aver completato la campagna principale. I giocatori possono ora ottenere consumabili e decidere quali atti rendere "terrorizzati", aumentando drasticamente difficoltà e ricompense.

Otto classi, otto giocatori, possibilità infinite di rigiocare

Sconfiggere i boss degli atti terrorizzati nella difficoltà Inferno può rivelare una delle cinque statue mistiche disponibili. Combinandole tutte insieme si sblocca un nuovo scontro devastante contro gli Antichi Colossali, pensato specificamente per mettere alla prova le abilità dei giocatori più esperti e le loro build più sofisticate. Si tratta di una sfida che richiede non solo equipaggiamento di alto livello, ma anche padronanza delle meccaniche di classe e strategie elaborate.

Parallelamente ai contenuti di gioco, l'aggiornamento introduce miglioramenti significativi alla qualità della vita dei giocatori. Tra questi spiccano i filtri per il bottino, che riducono il disordine sullo schermo aiutando a identificare rapidamente l'equipaggiamento più rilevante. Le schede avanzate per il deposito rendono più semplice gestire risorse tra diversi personaggi, con sezioni dedicate specificamente a gemme, materiali e rune per una catalogazione immediata.

Il nuovo sistema Chronicle rappresenta un'altra aggiunta interessante, tracciando tutti gli oggetti raccolti attraverso l'intero account del giocatore. Questo registro non è puramente estetico: i completisti che raccolgono determinati set di oggetti vengono premiati con bonus esclusivi, aggiungendo un ulteriore livello di progressione a lungo termine.

Per chi preferisce acquistare tutto insieme, è disponibile Diablo II: Resurrected – Infernal Edition su Steam al prezzo di 39,99 euro. Questa versione comprende la rimasterizzazione acclamata dalla critica di Diablo II con la sua espansione "Lord of Destruction", oltre al nuovo contenuto "Reign of the Warlock" già incluso nel pacchetto. Il titolo mantiene intatta la struttura narrativa originale che racconta di Sanctuary, una terra devastata dal conflitto eterno tra le forze del Paradiso e dell'Inferno.

La filosofia di Blizzard è stata quella di raffinare senza reinventare. La rimasterizzazione preserva fedelmente l'esperienza originale, potenziandola con grafica 3D moderna, audio rimasterizzato e cinematiche aggiornate. Per i nostalgici esiste persino la possibilità di passare liberamente tra la versione classica e quella rinnovata, permettendo di rivivere Diablo II esattamente come lo si ricordava.

Oltre ai nuovi oggetti unici, set e runeword che consentono di creare build innovative anche per le classi classiche, l'espansione introduce ricompense cross-game per chi possiede altri titoli dell'universo Blizzard. Gli acquirenti sbloccano immediatamente il compagno Kervek il Putrefatto e il trofeo dorsale Legami Proibiti in Diablo IV, oltre all'oggetto d'arredamento Cubo Horadrico in World of Warcraft, un artefatto da esporre orgogliosamente nelle proprie dimore ad Azeroth.

Il titolo supporta fino a otto giocatori in cooperativa, con oltre 200 abilità straordinarie distribuite tra le otto classi disponibili. Le classifiche competitive e i reset stagionali delle ladder introducono regolarmente nuove sfide, garantendo quella rigiocabilità praticamente infinita che ha reso celebre la serie. Diablo II: Resurrected è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam e Battle.net. Ora, anche su Game Pass.