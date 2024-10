Diablo IV: Vessel Of Hatred | Le migliori impostazioni per Steam Deck e ROG Ally

Il popolare Diablo IV (che potete trovare su Amazon) ha ricevuto la sua prima espansione atta ad aumentarne esponenzialmente i contenuti e a modificare sensibilmente molte meccaniche di gioco.

Di questa nuova espansione ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra precedente recensione, ma ora è giunto il momento di capire se è cambiato qualcosa quando si gioca a Diablo IV su Steam Deck e ROG Ally.

Vi anticipiamo subito che, per quanto le impostazioni grafiche consigliate rimangono invariate rispetto al passato, i nuovi contenuti gravano maggiormente sull'hardware di entrambi i device, facendo perdere inevitabilmente una decina di FPS a chi era abituato a giocare puntando tutto su un frame rate il più possibile ancorato a 60 FPS.

Nulla cambia, invece, quando si decide di scendere a compromessi e giocare a 40/45 fps, puntando maggiormente sulla qualità visiva, rispetto alle performance.

Diablo IV: Vessel Of Hatred | Migliori impostazioni per ROG Ally

Vessel Of Hatred non stravolge le precedenti impostazioni consigliate per fruire al meglio di Diablo IV su ROG Ally, il quale è in grado di far girare Diablo IV con frame rate elevati.

Con le impostazioni grafiche presenti nell'elenco qui di seguito, e la modalità Turbo attivata, si possono raggiungere i 60 FPS nei contenuti originali, mentre in quelli più recenti, introdotti con Vessel Of Hatred, si scende inevitabilmente a 50/55.

Per massimizzare l'autonomia della batteria, è consigliabile però utilizzare la modalità Performance e impostare FSR su "Bilanciato", in maniera tale da mantenere le performance precedentemente indicate.

Risoluzione: 1920x1080 (nativa del display)

FidelityFX Super Resolution 2: Qualità

Qualità texture: Alta

Filtraggio anisotropico: 8x

Qualità ombre: Bassa

Ombre dinamiche: Attive

Ombre morbide: Disattivate

Qualità shader: Bassa

Qualità SSAO: Bassa

Qualità nebbia: Bassa

Qualità vegetazione: Bassa

Qualità pelliccia: Bassa

Qualità simulazione acqua: Alta

Qualità anti-aliasing: Alta

Complessità geometrica: Media

Dettaglio geometria terreno: Basso

Qualità fisica: Alta

Qualità particelle: Media

Qualità riflessi: Bassa

Riflessi in screen space: Disattivati

Distorsione: Attiva

Effetti di bassa qualità: Attivi

Resta consigliabile mantenere alcune impostazioni su "Alto", come la qualità delle texture e dell'acqua, in quanto dipendono principalmente dalla VRAM e non impattano eccessivamente sulle prestazioni.

Altre opzioni come la qualità delle ombre e degli shader sono state impostate su "Basso" per privilegiare il frame rate.

È comunque possibile personalizzare ulteriormente le impostazioni in base alle proprie preferenze, anche se risulta al momento impossibile giocare a 60 FPS ai contenuti introdotti con Vessel OF Hatred senza incappare in cali costanti e stutter fastidiosi.

Diablo IV: Vessel Of Hatred | Migliori impostazioni per Steam Deck

Su Steam Deck, invece, la situazione è leggermente diversa. Diablo IV già non garantiva i 60 FPS costanti ai possessori dell'handheld di Valve, e le impostazioni grafiche predefinite (ovvero quelle che troverete di default al rimo avvio del gioco) permettevano di giocare comodamente a 45 FPS.

In questo caso, con l'unica accortezza di impostare manualmente il limite di 45 FPS nelle impostazioni di Steam Deck, nulla cambia rispetto al passato e il titolo potrà essere fruito a un framerate stabile per tutti i nuovi contenuti.