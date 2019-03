Disney resuscita Lucasfilm Games?

Lucasfilm Games sta per risorgere: Disney vuole entrare nel mondo dei videogame in prima persona con un team interno; ecco i dettagli.

Dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney avvenuta nel 2012, una delle prime decisioni della compagnia di Topolino è stata quella di chiudere la divisione dedicata alla sviluppo di giochi, la leggendaria LucasArts. I diritti di Star Wars, a livello ludico, sono stati dati in mano a Electronic Arts, ma in sei anni sono stati rilasciati solo due giochi (i Battlefront): più volte ci sono stati problemi di sviluppo, come nel caso di Ragtag di Visceral Games. Ora, Disney pare voler scendere in campo in prima persona, riaprendo Lucasfilm Games, il precursore di LucasArts.

Disney, negli ultimi giorni, ha pubblicato delle proposte di lavoro per vari ruoli, tutti specificatamente rivolti a “Lucasfilm Games”. Parliamo di posizioni come produttore, coordinatore del marketing, art director e altri ruoli di primo piano. Pare inoltre che verrà creata una sezione separata per i territori asiatici, prolifici sopratutto dal punto di vista mobile.

Basandoci su quanto riportato, Lucasfilm Games lavorerà su “prodotti interattivi” basati su Star Wars e altre IP di Lucasfilm, per tutte le “piattaforme digitali”: PC, Mac, le attuali console, mobile e device AR/VR. Per quanto nell’offerta di lavoro dedicata al produttore si parli unicamente di “prodotti interattivi”, per il ruolo di Brand Art Coordinator si richiede “esperienze e conoscenze pratiche legate all’industria dei videogame”.

È possibile visionare tutte le offerte di lavoro della sezione Lucasfilm Games a questo indirizzo. Nulla di tutto questo, specifichiamolo, indica che Disney abbia intenzione di togliere la licenza di Star Wars a Electronic Arts. Per ora, sembra che la società desideri solo creare una linea di prodotti “parallela”. EA è attualmente impegnata nello sviluppo di Star Wars Jedi: Fallen Order, in lavorazione presso Respawn Entertainment (che recentemente ci ha portato Apex Legends).

Lo sviluppo di giochi interni a LucasArts si è interrotto nel 2013, ma il nome è stato mantenuto in qualità di licensor. Potrebbe essere questo il motivo per il quale il nuovo studio si chiama Lucasfilm Games (nome con il quale era conosciuto LucasArts tra il 1982 e il 1990). Ora, non ci resta che attendere: diteci, quali giochi sperate vengano realizzati?