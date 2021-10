DOOM e Star Wars Battlefront si fondono in un’impensabile mod

Quante volte vi abbiamo parlato di folli mod create usando come base lo storico DOOM dei primi anni ’90? L’FPS che ha contribuito ad evolvere il genere degli sparatutto in prima persona è ancora oggi un titolo malleabilissimo, tanto che il titolo viene fatto girare tranquillamente anche su una GoPro o direttamente su Twitter.

C’è chi, però, non si accontenta di creare una classica mod e ha dato vita a Doomfront, una mod si Star Wars Battlefront 2 (quello del 2005) che unisce lo sparatutto ambientato nell’universo di Star Wars a DOOM, riprendendo lo stile artistico dell’FPS del 1993.

La mod permette ai giocatori di usare le fazioni UAC Marines o Demon Invaders, affrontando battaglie in luoghi che prendono ispirazione dai classici titoli id Software. Inoltre, ci si può sfidarlo in Team Deathmatch o combattere per la supremazia di alcune zone in una modalità Conquest.

La mod in questione si aggiornerà in futuro con nuovi contenuti, ma per il momento potete trovare tutte le informazioni e le istruzioni sull’installazione sulla pagina ufficiale a questo indirizzo.