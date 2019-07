DOOM Eternal: ecco un lungo video di gameplay dal QuakeCon 2019

DOOM Eternal si è svelato con un lungo video di gameplay durante il QuakeCon 2019: ecco a voi il video completo della demo mostrata a Dallas.

Il QuakeCon di quest’anno ci ha dato la possibilità di scoprire vari dettagli su molti giochi, ma l’intera conferenza ruotava sempre e comunque attorno al grande nome di questo 2019: DOOM Eternal. Il nuovo sparatutto di id Software sembra promettere molto bene, questo è certo. Noi di Game Division abbiamo avuto la possibilità di provarlo dal vivo: presto arriverà il nostro giudizio preliminare, ma nel frattempo i ragazzi di Bethesda hanno condiviso un bel po’ di gameplay.

Durante un panel del QuakeCon 2019, infatti, due sviluppatori hanno mostrato il gioco. L’area mostrata è di grandi dimensioni e vede il DOOM Slayer muoversi all’interno di tre regioni, partendo da una base lunare, arrivando fino al nucleo demoniaco di Marte. Mentre giocavano, gli sviluppatori hanno messo in mostra molti dettagli, come la rinnovata mobilità del personaggio che deve essere padroneggiata al più presto se non si vuole fare una brutta fine. Il gameplay completo è disponibile qui sotto: il video include anche il panel su Fallout 76, ma partirà al minuto corretto per poter subito vedere DOOM Eternal.

Nella giornata di ieri, inoltre, abbiamo potuto ammirare anche la modalità multigiocatore di DOOM Eternal: Battlemode. Si tratta di uno scontro 2 vs 1 nel quale un giocatore interpreta lo Slayer mentre gli altri due prendono il controllo di due demoni. Per ora sono stati svelati cinque demoni, ma ne verranno confermati altri nei prossimi tempi. Potete trovare tutte le informazioni su Battlemode nel nostro articolo dedicato.

Diteci, cosa ne pensate delle novità? Questo gameplay vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 22 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.