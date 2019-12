DOOM Slayers Collection: ecco data d’uscita e giochi inclusi

Il mese di dicembre è risultato sicuramente molto debole quando si va a parlare di uscite videoludiche. Infatti in queste settimane il popolo di videogiocatori si dedicherà più a recuperare roba già uscita vista la mancanza effettiva di nuovi titoli. Vista questa poca densità di uscite, Bethesda ha deciso di rilasciare una compilation molto particolare dedicata alla saga di DOOM. Già qualche giorno fa vi avevamo parlato di questo specifico bundle, ma oggi il tutto è stato ufficializzato da Bethesda stessa!

In occasione del 26essimo anniversario di della saga, Bethesda ha deciso di rendere disponibile DOOM Slayers Collection. Questo particolare pacchetto conterrà il reboot di DOOM (del 2016) e i recenti re-release dei primi 3 capitoli della saga (ovvero i primi 2 DOOM originali e la versione BFG del terzo capitolo). Questa collection sarà disponibile a partire dal prossimo 13 dicembre per PlayStation 4 e Xbox One.

Non sembra esserci ancora l’intenzione da parte di Bethesda di rilasciare questo bundle dei 4 giochi anche su Nintendo Switch (pur essendo i titoli già disponibili in maniera individuale). In occasione di questo DOOM Slayers Collection i primi due giochi riceveranno anche dei aggiornamenti gratuiti che introdurranno qualche contenuto extra (come l’espansione Sigil e l’episodio No Rest For The Living).

Sicuramente questa particolare selezione di giochi dedicati alla saga riuscirà a tenere “a bada” i giocatori in attesa del futuro capitolo della serie (in uscita il prossimo marzo 2020). Inoltre la collezione potrebbe anche servire come regalo natalizio per i vari fan di questa serie. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo inoltre che anche DOOM 64 uscirà in contemporanea con il prossimo capitolo della saga durante il prossimo marzo 2020!