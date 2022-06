Se c’è un gioco che è costantemente preso di mira dalla community dei modder quello è DOOM. Parliamo del primo classico sparatutto degli anni ’90, un gioco che ha saputo fare la storia del genere e non solo. L’opera FPS è uno dei titoli più longevi di sempre, e grazie al supporto continuo degli appassionati questo sparatutto continua ancora oggi a divertire dopo oltre trent’anni dal suo lancio originale.

Proprio grazie alle infinite mod rilasciate per DOOM, i giocatori hanno potuto vivere una marea di esperienze diverse, molte delle quali che hanno cambiato totalmente la direzione del gioco. Tra le mod più recenti, però, vale la pena citare l’update 4.8.1 della GZDoom, il quale aggiunge alla mod una serie di nuove modifiche, correzioni e miglioramenti. Di particolare rilievo, tuttavia, sono alcuni fantastici effetti specchio che essenzialmente consentono di trasformare il leggendario FPS in un gioco di vampiri.

Ebbene sì, grazie a questo nuovo update i modder potranno moddare DOOM in modi ancora più creativi e originali. Per esempio, c’è una mod che trasforma il leggendario FPS in un gioco in pieno stile Castlevania pieno di vampiri a cui sparare. Ovviamente il tutto è un simpatico contenuto fan-made, ma per scoprire quali altri dettagli sono stati inseriti in questa mod potete dare una veloce lettura alla patch note dedicata a questo indirizzo.

Se siete fan di DOOM e non siete ancora stanchi di giocare a questo intramontabile sparatutto in prima persona, sappiate che potete scaricare quest’ultimo aggiornamento di GZDoom comodamente a questo indirizzo. Oltre a queste fantastiche mod, sappiamo che DOOM è anche uno dei giochi capace di girare su più piattaforme e su più schermi o addirittura elettrodomestici. Per esempio, c’è chi è riuscito a far girare l’iconico FPS demoniaco anche su un minuscolo mattoncino LEGO.