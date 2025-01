Dopo 30 anni il fondatore di Insomniac Games lascia la software house

Ted Price, fondatore e CEO di Insomniac Games, ha annunciato il suo ritiro dopo 30 anni alla guida dello studio. Lascerà l'incarico a fine marzo 2025, passando il testimone a un triumvirato composto da Ryan Schneider, Jen Huang e Chad Dezern.

La notizia segna la fine di un'era per uno dei più importanti studi di sviluppo first-party di PlayStation. Insomniac Games, fondata da Price nel 1994, è diventata famosa per franchise di successo come Ratchet & Clank, Resistance e più recentemente la serie di Marvel's Spider-Man.

Price aveva già preso la decisione di lasciare lo scorso anno.

In un messaggio congiunto sul PlayStation Blog, i tre successori hanno elogiato Price: "Ted ci mancherà per molte ragioni. Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di ispirare tutte le persone che lo circondano a crescere. Inoltre, ha dato il massimo esempio di quanto sia importante non solo dire la cosa giusta, ma anche farla."

Nel suo messaggio d'addio, Price ha spiegato le ragioni della sua decisione: "Dopo 30 anni alla guida di Insomniac ho sentito che per me era semplicemente arrivato il momento di fare un passo indietro e lasciare che siano altri a indicare la strada al team." Ha anche ricordato con orgoglio alcuni momenti significativi, come il supporto reciproco dei dipendenti durante i recenti incendi di Los Angeles.

Il piano di successione non è improvvisato, ma frutto di una pianificazione iniziata nel 2024. Price rimarrà in carica fino a marzo 2025 per garantire una transizione graduale. I tre nuovi leader - Schneider, Huang e Dezern - hanno tutti una lunga esperienza in Insomniac e hanno lavorato a stretto contatto con Price per anni.

Questo cambiamento al vertice segna l'inizio di una nuova fase per Insomniac Games. Resta da vedere come il nuovo triumvirato guiderà lo studio e quali saranno le prossime mosse creative di una delle software house più apprezzate nell'industria dei videogiochi.