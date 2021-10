Dopo New World Amazon farà uscire nuovi giochi anche al di fuori del PC

Il successo di New World sta dando ad Amazon una grande spinta anche nel settore del gaming, tanto che la compagnia ha già confermato di voler investire su questo medium e di espandersi anche al di fuori del mercato PC.

Al momento New World è esclusivamente disponibile su PC, ma stando a una serie di annunci di lavoro aperti dagli stessi Amazon Game Studios, vengono menzionate posizioni aperte per la realizzazione di nuovi giochi non ancora annunciati in arrivo sia su PC, che su console e dispositivi mobile.

Non si conoscono dettagli su questi nuovi giochi, ma il sito cita come uno degli studi di sviluppo Amazon includa veterani che hanno contribuito alla creazione di titoli come: EverQuest, H1Z1, PlanetSide e Free Realms, tutti giochi multiplayer open world abbastanza simili in un modo o nell’altro a New World.

Non ci resta quindi che attendere e vedere cosa hanno in serbo gli Amazon Games Studios, dopo che finalmente è stata trovata la formula giusta con il nuovo MMORPG.