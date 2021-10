New World: il successo convince Amazon, in arrivo nuovi giochi?

Il successo che sta ottenendo New World in questi suoi primi giorni di lancio è quasi inaspettato, soprattutto se si pensa che stiamo parlando di un titolo parecchio criticando durante le sue ultime fase di test.

Eppure ad oggi i server del nuovo MMORPG targato Amazon sono sempre pieni, anzi, forse anche troppo dato che molti giocatori fanno ancora delle lunghe code prima di poter giocare. Grazie a questo successo, Amazon sta seriamente pensando di continuare ad investire sui videogiochi, espandendosi ben oltre il recente New World.

Il nuovo CEO di Amazon Andy Jassy, il quale ha preso di recente il posto di Jeff Bezos, ha detto durante la conferenza allo scorso GeekWire che proprio grazie al successo di New World Amazon è riuscita a trovare la dimensione che stava cercando anche nel mondo del gaming.

L’MMORPG arriva dopo una serie di tentativi videoludici di Amazon che non avevano colpito nel segno, come per esempio Crucible, Breakaway o il gioco sulla serie The Grand Tour. Ora però serve vedere come si comporterà nel lungo periodo New World, e capire cosa farà Amazon di questo successo trovato nel settore gaming.