Dopo l’assegnazione degli Esports Awards 2022, gli occhi di tutti guardano sia al futuro che al presente, anche perché la fine di un anno porta inevitabilmente ad alcuni ragionamenti anche in termini di settore e videogiochi strettamente legati alla competitività. Secondo voi quali sono stati i montepremi più elevati, da questo punto di vista, nel corso del 2022? A quanto pare DOTA 2 resta uno dei titoli maggiormente giocati e più fruttuosi quando si parla delle competizioni settoriali.

I dati cui ci stiamo appellando provengono da Esports Earnings. Il sito ha infatti raccolto e ordinato i vari montepremi che i professionisti del gaming hanno guadagnato, o perduto, durante quest’anno, confermando, in termini di denaro, che DOTA 2 è ancora uno dei videogiochi su cui s’investe di più.

Il settore degli Esport, differentemente da tanti altri, ha vissuto un interessante crescita negli ultimi due anni, e proprio per questo resta interessante osservare i singoli montepremi offerti ai più abili giocatori che vi partecipano. Il prize pool di DOTA 2, ad esempio, si è aggirato intorno ai 32,8 milioni in 116 tornei, seguito quello di Arena of Valor con 32,7 milioni suddivisi in 122 tornei, PUBG Mobile con 23,4 milioni di dollari, e tutti gli altri.

Un dato interessante evidenzia sia una crescita nell’ambito del mobile gaming, che un calo legato ad alcune eminenze del settore (Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, League of Legends e VALORANT sono alcuni esempi). Inoltre il mondo degli scacchi sta vivendo un’interessante ripartenza mondiale, alimentata dalle possibilità di approccio online offerte ai suoi professionisti, entrando negli Esport 2022 al fianco di DOTA 2 e degli altri titoli attualmente presenti nella lista.

