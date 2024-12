Console e videogiochi, a Natale risparmia con ricondizionati e usato

Nonostante sul mercato siano disponibili console a prezzi accessibili come la Xbox Series S o la Nintendo Switch, che offrono esperienze di gioco di buon livello per tutte le età, non sempre si opta per l'acquisto di un prodotto nuovo. Per chi desidera risparmiare, specialmente se si intende aggiungere subito o in futuro una grossa selezione di giochi, il mercato dell'usato rappresenta un'ottima soluzione. Questo permette di acquistare videogiochi da giocare subito senza spendere una fortuna o di procurarsi una console di riferimento che altrimenti sarebbe fuori budget (pensiamo ad esempio alla recente PS5 Pro).

Che si tratti di acquisti natalizi o di qualsiasi altro periodo dell'anno, il mercato dell'usato, a differenza di quello nuovo, offre sempre buone opportunità. E proprio con il Natale alle porte, potrebbe essere il momento perfetto per fare uno di questi regali. Ma quali sono i portali sicuri per acquistare console e videogiochi usati o ricondizionati? Facciamo un riepilogo che vi aiuti a fare la scelta migliore.

Negozi fisici specializzati in videogiochi e tecnologia

I negozi fisici sono tra le scelte più sicure quando si tratta di acquistare prodotti usati o ricondizionati, poiché potete esaminare l'articolo di persona e, spesso, approfittare di garanzie offerte dal rivenditore.

GameStop : è una delle catene più note per l'acquisto e la vendita di videogiochi e console, sia nuove che usate. Nel negozio fisico o online, potete trovare articoli usati e ricondizionati, con la garanzia di qualità che solo una catena affidabile può offrire. Inoltre, GameStop offre la possibilità di ritirare il vostro usato. Se la promozione lo permette, potete acquistare un nuovo titolo a prezzo scontato, sottraendo il valore del gioco usato. È importante ricordare che questa pratica potrebbe non essere valida per tutti i giochi, quindi è sempre meglio esaminare le condizioni e i termini direttamente sulle pagine ufficiali dello store per essere sempre aggiornati sugli ultimi regolamenti e promozioni disponibili.

MediaWorld e Unieuro: seppur non ai livelli di GameStop, almeno per quanto riguarda il settore gaming, anche queste grandi catene di elettronica offrono a volte la possibilità di acquistare prodotti ricondizionati o usati. Qui, oltre a una vasta gamma di console e videogiochi, potete trovare anche articoli con sconto, che vi permetteranno di accedere alle ultime novità a un prezzo più basso.

Servizio usato di Unieuro Servizio usato di Mediaworld

Siti di e-commerce

Acquistare online offre una varietà di scelte, con la possibilità di confrontare prezzi in modo più immediato. Le piattaforme più famose offrono articoli ricondizionati, spesso venduti da rivenditori certificati.

Amazon : nella sezione "Amazon Renewed" (in Italia nota anche come "seconda mano"), potete trovare console e videogiochi ricondizionati, venduti con una garanzia di rimborso o sostituzione. Questo metodo è interessante per chi cerca prodotti funzionanti e pari al nuovo a prezzi più bassi, con la certezza di un controllo qualità rigoroso.

eBay : è una delle piattaforme più popolari per comprare e vendere articoli usati. Qui potete trovare sia venditori professionali che privati che offrono console e videogiochi usati o ricondizionati. Inoltre, su eBay avete la possibilità di fare offerte, il che vi consente di ottenere un prezzo potenzialmente ancora più vantaggioso.

Subito e Kijiji: questi portali di annunci permettono di acquistare direttamente da privati, spesso a prezzi molto competitivi. Tuttavia, è importante fare attenzione allo stato dell'oggetto e alle condizioni di vendita perché le garanzie potrebbero non essere le stesse offerte da Amazon o da rivenditori ufficiali. Verificate sempre che il venditore abbia buone recensioni e che fornisca informazioni dettagliate sullo stato del prodotto.

Perché acquistare console e videogiochi usati o ricondizionati?

Come accennato, acquistare console e videogiochi usati offre numerosi vantaggi, primo tra tutti il risparmio economico. I prezzi sono generalmente più bassi rispetto a quelli dei prodotti nuovi, rendendo questo metodo di acquisto ideale per chi ha un budget limitato o desidera provare un prodotto senza spendere troppo. Inoltre, il mercato dell’usato offre la possibilità di accedere a titoli retrò non più disponibili nei negozi tradizionali, un aspetto da tenere conto per gli amanti di giochi vintage o di vecchie generazioni di console. Un altro vantaggio è rappresentato dalla sostenibilità: scegliere un prodotto usato o ricondizionato contribuisce a ridurre i rifiuti elettronici, favorendo un consumo più responsabile.

Cosa controllare prima di acquistare una console o un videogioco usato?

È importante verificare alcune caratteristiche fondamentali per evitare brutte sorprese. Innanzitutto, controllate le condizioni estetiche e funzionali del prodotto. La console deve essere priva di graffi o segni di usura evidenti, e non deve presentare danni strutturali. Per i videogiochi, assicuratevi che i dischi non abbiano graffi profondi. Quando possibile, testate il prodotto per verificare che sia operativo.

Un altro aspetto cruciale è la presenza di tutti gli accessori originali, come cavi, controller e alimentatori. Accertatevi che i controller siano funzionanti e che eventuali accessori aggiuntivi, come basi di ricarica o cuffie, siano compatibili con il modello che state acquistando. Verificate poi se il prodotto è coperto da una garanzia. I ricondizionati spesso includono una garanzia di 6-12 mesi, mentre per gli articoli acquistati da privati, è utile ottenere la ricevuta originale per eventuali reclami futuri. È anche importante controllare che la console sia la versione desiderata, che sia una standard, un'edizione speciale o un modello aggiornato, e che i giochi siano compatibili con la vostra console (attenzione alle versioni regionali, come PAL o NTSC).

Per evitare problemi legati a prodotti rubati o contraffatti, acquistate sempre da fonti affidabili e, se possibile, chiedete una prova d'acquisto originale. Verificate che la console sia stata ripristinata alle impostazioni di fabbrica e che non siano presenti account personali o restrizioni attive. Se sono inclusi giochi digitali, ricordate che potrebbero essere rimossi in caso di reimpostazione della console.

È fondamentale anche fare una ricerca sul prezzo di mercato per assicurarvi che l’offerta sia giusta. Diffidate di prezzi troppo bassi, che potrebbero nascondere difetti o problemi. Nel caso di acquisti online, controllate sempre le recensioni e il feedback del venditore, scegliendo fonti affidabili come quelle citate precedentemente.

Il codice seriale di un videogioco usato è ancora valido?

Il codice seriale di un videogioco usato potrebbe non essere più valido, e la sua validità dipende da diversi fattori. In generale, i codici seriali sono utilizzati per attivare giochi digitali o accedere a contenuti aggiuntivi come DLC o modalità multiplayer. Tuttavia, la maggior parte dei codici forniti con giochi fisici o digitali è monouso: una volta attivati, non possono essere riutilizzati da un altro utente. Questo significa che se il precedente proprietario ha già utilizzato il codice, non sarà possibile riscattarlo nuovamente, anche se il supporto fisico del gioco è in buone condizioni.

Alcuni giochi includono codici per scaricare contenuti aggiuntivi o espansioni. Anche in questo caso, i codici sono generalmente monouso e, se già attivati, non potranno essere recuperati. Situazioni particolari possono verificarsi con console usate vendute insieme a giochi digitali: i titoli associati a un account precedente potrebbero non essere trasferibili, a meno che il venditore non fornisca anche l’account, cosa che però può comportare rischi di sicurezza.

Se state acquistando un gioco usato su disco fisico che non necessita di un codice per funzionare, la questione della validità del codice non si pone, poiché il gioco sarà utilizzabile fintanto che il disco è in buone condizioni. Tuttavia, per i giochi che richiedono un codice di attivazione obbligatorio, è essenziale verificare che il codice sia ancora valido. In caso contrario, il gioco potrebbe risultare inutilizzabile. Per tutelarvi, è sempre una buona idea chiedere al venditore se il codice è stato già utilizzato, acquistare da fonti affidabili che offrano garanzie e considerare alternative come acquistare separatamente un nuovo codice o optare per una versione digitale del gioco.

Quali sono le console del momento?

Oggi il mercato soddisfa ogni tipo di giocatore, da chi desidera prestazioni di altissimo livello a chi preferisce alternative portatili e versatili. La PlayStation 5, nella sua versione standard, è ancora una delle console principali grazie a titoli esclusivi come Spider-Man 2, con prestazioni che includono grafica 4K e ray tracing. La recente PS5 Pro alza ulteriormente l’asticella, offrendo miglioramenti in termini di potenza, risoluzione 4K dinamica e supporto al 120Hz, ideale per i gamer più esigenti.

In casa Microsoft, la Xbox Series X si conferma una delle console più potenti, in grado di garantire un’esperienza di gioco fluida in 4K nativo con grafica di qualità. Accanto ad essa, la Xbox Series S si presenta come un’alternativa più economica e compatta, perfetta per chi desidera avvicinarsi al mondo del gaming di nuova generazione senza spendere troppo. Il servizio Game Pass, che consente l’accesso a una vasta libreria di titoli tramite abbonamento, è un elemento chiave dell’ecosistema Xbox e aggiunge un grande valore a entrambe le console.

La Nintendo Switch rimane un’icona per i giocatori di tutte le età, grazie alla sua versatilità e ai titoli esclusivi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Mario Kart 8 Deluxe. Adatta sia al gioco portatile che su TV, è spesso la preferita da famiglie e giocatori casual. La versione OLED, con il suo schermo di qualità superiore, rappresenta la soluzione ideale per chi gioca prevalentemente in modalità portatile e cerca un’esperienza visiva ottimale.

Tra le nuove tendenze del gaming portatile, prodotti come la Asus ROG Ally e la Lenovo Legion Go stanno rivoluzionando il mercato. La Asus ROG Ally offre prestazioni elevate con la potenza di un PC da gaming racchiusa in una console portatile, supportando un’ampia libreria di giochi, inclusi quelli di piattaforme come Steam e Xbox Game Pass. La Lenovo Legion Go, dal canto suo, combina prestazioni con uno schermo più grande e controller staccabili, rendendola interessante per i giocatori che cercano un’alternativa portatile e innovativa al tradizionale PC gaming.