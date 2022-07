L’anno scorso, Dr. Disrespect annunciò di aver aperto uno studio di sviluppo chiamato The Midnight Society. Lo streamer, ex sviluppatore in Sledgehammer Games, non ha però divulgato ulteriori dettagli in merito, almeno fino a oggi. Grazie a un post pubblicato nel corso degli ultimi giorni, infatti, la software house ha svelato le primissime informazioni in merito al titolo, conosciuto ancora con il nome in codice di Project Moon.

Come affermato dagli sviluppatori, Project Moon sarà un vertical extraction shooter, ovvero un gioco PvPvE, con a disposizione alcuni raid come accade già in gioco come Escape from Tarkov o Hunt: Showdown. Tutto il loot guadagnato sarà mantenuto se il giocatore sopravviverà, mentre in caso di game over perderà tutti gli oggetti guadagnati. “Il nostro obiettivo è quello di catturare l’essenza degli shooter arena e del loro level design, con le dimensioni e lo scopo dei giochi Battle Royal”, le ulteriori informazioni a disposizione sulla natura del progetto.

Ci sarà ovviamente occasione di poter provare Project Moon. Dr. Disrespect ha infatti messo in vendita una serie di Founder Pass al costo di circa 50 Dollari, sfruttando il settore degli NFT, ovvero i token non fungibili, che rappresentano i vostri avatar in-game. Tutti i partecipanti ai test (chiamati Snapshot) avranno l’occasione di provare alcune porzioni del gioco ogni sei settimane e includeranno tutti gli aspetti principali e le meccaniche più importanti. L’obiettivo è quello di far discutere la community e apportare le modifiche basandosi sui vari feedback.

Al momento Project Moon non ha una data di uscita vera e propria, così come non lo avrà neanche il primo test. Il 29 luglio 2022 si terrà però un evento a Los Angeles, sia online che dal vivo, dove gli sviluppatori discuteranno di tutti i passi successivi alla pubblicazione del primo snapshop. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.