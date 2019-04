Dragon Quest Your Story, disponibile il primo trailer

Dragon Quest Your Story è il nuovo lungometraggio animato dedicato alla famosa serie di giochi di ruolo di Square Enix: ecco il primo trailer.

Dragon Quest è una delle saghe più amate al mondo e, sopratutto, in Giappone. La serie di giochi di ruolo di Square Enix, arrivata all’undicesimo capitolo numerato, sta per diventare un film. Il lungometraggio animato, chiamato Dragon Quest Your Story, sarà basato principalmente su Dragon Quest V; inoltre, è già stato confermato che andrà in onda il 2 agosto, in terra nipponica.

Attualmente non ci sono conferme di alcun tipo per una messa in onda in altre regione. In ogni caso, possiamo vedere un primo trailer di Dragon Quest Your Story. Lo stile visivo è di qualità e la trama promette di essere molto intrigante, essendo Dragon Quest V un gioco caratterizzato da una storia profonda.

Il copione è stato scritto da Takashi Yamazaki, mentre la musica da Koichi Sugiyama e poi registrata dalla Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, secondo quanto riportato dal sito Nova Crystallis. I fan saranno contenti di sapere, inoltre, che il creatore della serie, Yuji Horii, ricopre il ruolo di supervisore. Il protagonista è doppiato da Takeru Sato.

Diteci, cosa ne pensate del trailer? Avete avuto un brivido, sentendo la OST di Dragon Quest partire all’inizio?