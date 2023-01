A seguito dell’annuncio, avvenuto nel periodo estivo, sugli attuali lavori con Dragon’s Dogma 2, tutte le voci e i rumor precedenti hanno trovato una conferma che ad oggi viene ulteriormente valorizzata. Hideaki Itsuno (celebre, fra le altre cose, anche per il suo contributo nella serie di Devil May Cry), game director di questo secondo capitolo, è tornato a parlare, nel modo più fiducioso possibile, del progetto, attraverso un recente messaggio d’auguri.

“Auguri di buon anno. Lo sviluppo di Dragon’s Dogma 2 sta procedendo bene. Sta diventando un gioco interessante. Rimanete sintonizzati per le prossime novità”, si legge sul profilo Twitter del director. Parole del genere non possono che far ben sperare nei confronti degli attuali lavori in corso.

La lunga attesa dei fan potrebbe, quindi, trovare nuove risposte forse in breve tempo, anche se al momento non conosciamo ancora i dettagli di questo nuovo progetto. Non conoscendo neanche la data d’uscita, per il adesso possiamo solamente restarcene in attesa di nuovi dettagli, riflettendo sulle potenzialità delle precedenti speculazioni, e incrociando le dita per il futuro. Conoscendo il modus operandi di Itsuno e le informazioni che ha rivelato fino ad ora su Dragon’s Dogma 2, non sarà facile trarre qualcosa dai suoi silenzi, anche se questi auguri sembrano anticipare che qualcosa arriverà nel corso dell’anno. Che si tratti di nuovi dettagli? Di un trailer? Di un teaser? Di qualche dichiarazione nei confronti dei lavori in corso?

楽しいゲームが出来てきてます!#DragonsDogma #ドラゴンズドグマ pic.twitter.com/Mz6gOQhYtE — Hideaki Itsuno (@tomqe) December 31, 2022

Il primo Dragon’s Dogma ha invariabilmente rapito gli appassionati, costruendosi intorno una community che attende con ansia un seguito all’altezza. Riusciranno a soddisfare le aspettative del pubblico o si muoveranno seguendo una strada del tutto inattesa?