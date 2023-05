Dall’ultimo Dragon’s Dogma ne sono passate di acque sotto i ponti. Capcom, però, non sembra affatto limitarsi e stavolta esagera totalmente, mostrando un rapidissimo e denso trailer di gioco che racconta l’esistenza del nuovo Dragon’s Dogma 2, la seconda iterazione del memorabile videogioco high fantasy che all’epoca conquistò un numero esponenziale di appassionati. Alcuni anche oggi non possono fare a meno di menare le mani da una parte all’altra di un mondo di gioco aperto e pieno di vita, disseminato di missioni secondarie, incontri casuali e una lotta senza quartiere contro creature di ogni sorta.

Non manca nulla, in effetti: draghi, grifoni, bestie alate di dubbie dimensioni e molto altro. Ognuno esiste per picchiare, fare del male e minacciare il giocatore e non solo, mettere a ferro e fuoco città e intere realtà per vendicare il proverbiale maltolto. Qualunque però sia la trama della storia principale di Dragon’s Dogma 2, però, rimane un mistero: resta in ogni caso assuefacente notare la notevole cura che Capcom sembra non volere in alcun modo lasciare al caso. Certo, di anni ne sono passati parecchi dalla prima iterazione e ora la serie – ora che possiamo definirla tale – necessita di tanta cura e attenzione, specie nel worldbuilding per arrivare all’obiettivo di sorprendere e lasciare completamente di stucco.

Della struttura ludica, in effetti, restiamo sicuri che Dragon’s Dogma 2 potrebbe essere una naturale evoluzione di gioco, specie nel sistema di combattimento e molte altre sfumature che potrebbero offrire qualcosa di nuovo. D’altronde, il panorama videoludico è cambiato molto nel corso degli ultimi anni e quanto è stato svolto nel corso di questi anni è epico e totale, e Capcom potrebbe in effetti offrire una visione sotto quest’ottica per proporre un livello qualitativo da scoprire e far sognare.

Non si sa ancora nulla, perché è giusto così: Capcom stessa ama le sorprese. Di sicuro, il prossimo evento dedicato al colosso nipponico potrebbe offrire ulteriori dettagli sulla nuova produzione. Non resta che attendere speranzosi e curiosi.