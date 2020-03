Dreams: utente crea un livello con una grafica super realistica

È passato ormai più di un mese dal rilascio di Dreams, nuovo “gioco” sviluppato dai creatori di Little Big Planet. Abbiamo virgolettato la parola gioco perché a tutti gli effetti è qualcosa di diverso mai visto prima e probabilmente risulterebbe riduttivo chiamarlo tale. Il gioco ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica e, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione a questa piccola perla in esclusiva PS4 per saperne di più. Parliamoci chiaro, veder prendere vita il videogioco dei nostri sogni può tranquillamente essere una delle sensazioni più gratificanti di sempre, di sicuro unica nel suo genere. Come ben saprete, sono stati ricreati diversi titoli in Dreams come Simpson hit and Run o il più recente Ghost of Tsushima, ma mai ci saremo immaginati di vedere la creazione di una incredibile foresta fotorealistica.

Se alcuni di voi sono impressionati quindi dalla grafica, vi invitiamo a gustarvi il breve video postato Bad Robo che, attraverso Dreams ha creato una foresta fotorealistica in cui è possibile farsi una passeggiata. Onestamente non ci saremo mai immaginati di vedere qualcosa di questo genere, ma il “gioco-engine” è riuscito per l’ennesima volta ad impressionarci.

Il colpo d’occhio è a dir poco impressionante, Robo è riuscito a fare un lavoro magistrale. Sul suo profilo di Youtube è possibile inoltre dare un’occhiata ad altri spezzoni di questo tipo e che di conseguenza consigliamo vivamente la visione. Diverse settimane fa vi avevamo fatto leggere una news nella quale Jimmyjules153, autore di Blade Gunner, aveva confermato di essere stato contattato da uno studio europeo, questo confermerebbe che Dreams aiuti anche alla ricerca di un lavoro nell’ambito videoludico. Chissà se il lavoro di Robo è stato visto da qualche software house, se non fosse così, noi glielo auguriamo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete acquistato Dreams? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il gioco sviluppato da Media Molecule.