Nel mondo del gaming su PC, i problemi di compatibilità tra driver grafici e titoli di nuova uscita rappresentano una delle frustrazioni più comuni per gli appassionati. Con Resident Evil Requiem — l'ultimo capitolo della celebre saga survival horror di Capcom — la situazione si è fatta particolarmente critica per una parte degli utenti NVIDIA, che si sono trovati a fare i conti con prestazioni degradate proprio quando il path tracing era attivato. Un problema tutt'altro che trascurabile, considerando che il ray tracing e il path tracing sono ormai funzionalità centrali nell'esperienza visiva dei titoli più recenti su hardware NVIDIA.

La causa del problema sembra risiedere nei driver rilasciati di recente, che hanno introdotto un comportamento anomalo legato al path tracing specificamente in Resident Evil Requiem, con cali di frame rate significativi rispetto alle prestazioni attese. La soluzione temporanea adottata da molti utenti — fare il rollback a una versione precedente del driver — è una misura che nessun appassionato dovrebbe essere costretto ad adottare, soprattutto in presenza di un titolo appena uscito.

NVIDIA ha risposto con il rilascio dell'hotfix driver versione 595.76, che affronta direttamente i problemi segnalati dalla community. Il pacchetto correttivo interviene su due fronti distinti: da un lato migliora le prestazioni del path tracing in Resident Evil Requiem, dall'altro risolve un bug relativo all'overclocking delle schede grafiche, che causava un limite artificiale al voltaggio della GPU impedendole di raggiungere le frequenze di boost attese.

Quando la GPU è in overclocking, il voltaggio può risultare artificialmente limitato, impedendo al chip di raggiungere le frequenze boost previste: un problema che l'hotfix 595.76 risolve direttamente.

Il secondo fix è particolarmente rilevante per gli utenti che praticano l'overclocking delle proprie schede grafiche — una pratica diffusa tra gli appassionati per estrarre prestazioni aggiuntive dall'hardware. Un tetto artificiale al voltaggio in queste condizioni avrebbe potuto portare a prestazioni inferiori alle aspettative senza che l'utente ne comprendesse immediatamente la causa. Il driver segnala inoltre la correzione di luci bianche e artefatti luminosi visibili in determinate scene di Resident Evil Requiem.

È importante sottolineare che il driver 595.76 rientra nella categoria degli hotfix: si tratta di rilasci beta, facoltativi e forniti senza le stesse garanzie di stabilità dei driver certificati WHQL (Windows Hardware Quality Labs). NVIDIA stessa avverte che questi pacchetti vengono sottoposti a un processo di controllo qualità notevolmente ridotto rispetto ai rilasci principali. Chi privilegia la stabilità assoluta del sistema potrebbe quindi preferire attendere il prossimo driver WHQL ufficiale.

Detto questo, nella pratica gli hotfix NVIDIA si rivelano generalmente affidabili, soprattutto quando risolvono problemi circoscritti e ben identificati come in questo caso. Per gli utenti che stanno riscontrando cali di prestazioni con il path tracing attivo in Resident Evil Requiem, o che hanno notato comportamenti anomali durante l'overclocking, l'installazione del driver 595.76 rappresenta un intervento mirato che vale la pena considerare, tenendo presente il carattere beta del pacchetto.