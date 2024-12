DualSense Edge è un affare per il 22 dicembre, da oggi non avrai rivali su PS5!

Se state cercando un controller professionale per la vostra PS5 che vi permetta di portare il vostro gaming al livello successivo, il DualSense Edge rappresenta un'occasione imperdibile. Per il nostro calendario dell'Avvento, quest'oggi vi parliamo dello sconto sul controller premium, ora disponibile su Amazon a soli 180,00€ invece di 239,99€, con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato.

DualSense Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller rappresenta la scelta ideale per i giocatori più esigenti che cercano il massimo della personalizzazione e delle prestazioni. Il DualSense Edge mantiene tutte le caratteristiche innovative del controller standard come il feedback aptico e i grilletti adattivi, aggiungendo funzionalità avanzate come levette intercambiabili, tasti posteriori programmabili e la possibilità di salvare diversi profili di configurazione.

La qualità costruttiva è eccezionale, con materiali premium e una custodia rigida inclusa per il trasporto. Il sistema di personalizzazione permette di regolare la sensibilità delle levette, la zona morta dei grilletti e rimappare completamente i tasti, inclusi i paddle posteriori che possono essere configurati con levette corte o lunghe in base alle preferenze.

Il controller viene fornito con un set completo di accessori, tra cui un cavo USB intrecciato da 3 metri con blocco per evitare disconnessioni accidentali, cappucci per le levette intercambiabili e moduli stick di ricambio. La batteria offre un'autonomia leggermente inferiore al DualSense standard a causa delle funzionalità aggiuntive, ma la possibilità di giocare in modalità cablata garantisce zero latenza nelle situazioni competitive.

Al prezzo di 180,00€, il DualSense Edge rappresenta un investimento importante ma giustificato per chi cerca il massimo delle prestazioni nel gaming competitivo. La combinazione di qualità costruttiva superiore, personalizzazione estrema e funzionalità avanzate lo rende il controller definitivo per PS5, ora disponibile a un prezzo più accessibile che mai.

