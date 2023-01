La realtà virtuale ha rappresentato (e continua a farlo) una sostanziale alternativa ai classici first person shooter. E cosa c’è di meglio che giocare a Duke Nukem 3D sfruttando il vostro visore per la VR? Niente, soprattutto se siete nati e cresciuti negli anni ’90, dove il Duca rappresentava una vera e propria icona degli sparatutto.

La mod per giocare a Duke Nukem 3D sfruttando la realtà virtuale è frutto di Team Beef, un gruppo di modder che hanno come obiettivo quello di aggiungere il supporto per la VR a diversi giochi che nel tempo sono diventati dei veri e proprio classici. Al momento la mod è disponibile solamente tramite l’abbonamento Patreon del gruppo, ma è una spesa che vi consigliamo di fare, per via della particolarità del progetto e soprattutto della sua barriera d’accesso. Pur essendo ancora nelle prime fasi dello sviluppo, infatti, la mod è compatibile anche con Meta Quest 2, a oggi l’headset per la realtà virtuale più economico (sì, anche dopo il rincaro di prezzo) disponibile sul mercato.

Come abbiamo detto poco sopra, la mod (di cui potete dare uno sguardo subito qui in basso) è giocabile grazie agli sforzi di Team Beef, che ha pubblicato RazeXR. Si tratta di un tool che aggiunge il supporto alla VR su diversi giochi che hanno utilizzato il Raze Engine, versione modificata del Build Engine, che ha aiutato negli anni diversi team a creare dei cloni di Doom.

La mod è ancora in sviluppo e ci troviamo, almeno per ora, nelle prime fasi dell’implementazione della VR nel gioco. Team Beef non esclude la possibilità di renderla gratuita nel corso del prossimo futuro, ma al momento si può ottenere solamente iscrivendosi al Patreon del team di sviluppo, raggiungibile a questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo dei videogiochi.

