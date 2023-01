Circa 13 anni fa si è cominciato a parlare di un possibile Remake di Duke Nukem 3D. Le prime informazioni si sono ben presto trasformate in un vero proprio annuncio in cui il progetto figurava affidato a Interceptor Entertainment (che negli anni ha dovuto anche affrontare una serie di questioni legate anche agli altri giochi). Un grande classico della storia videoludica, quindi, si preparava a tornare nuovamente a far parlare di sé come accaduto anche in passato, cercando di interfacciarsi con le nuove generazioni, accompagnato da una veste molto più moderna.

L’idea iniziale nei confronti di Duke Nukem 3D Remake era nata dalle possibilità di alcuni fan che avevano pensato di trasporre il titolo nell’allora più moderno Unreal Engine 3D, ricevendo, in seguito, l’approvazione e l’appoggio di Gearbox e identificando il tutto come: Duke Nukem: Next Gen e Duke Nukem 3D: Reloaded.

In seguito all’eccitazione generale, però, qualcosa è cambiato, con l’azienda che ha scelto di mettere Duke Nukem 3D Remake in attesa per poi farlo finire direttamente nel dimenticatoio. La situazione venne contestualizzata da Frederik Schreiber, il responsabile del progetto, il quale rivelò che sono stati obbligati a fermarsi per via alcune indicazioni dall’alto.

I fan e gli sviluppatori, quindi, sono andati avanti mettendo da parte questo lavoro che è stato recentemente riesumato da un gruppo chiamato x0r_jmp, non nuovo a questo genere di cose. Tramite loro è stata recentemente pubblicata su anonfiles una build del 2011 di Duke Nukem 3D Remake, con una manciata di mappe e tante altre piccole cose da provare con mano. Una pubblicazione come questa farà sicuramente gola a tutti gli appassionati della serie, ispirando forse anche un po’ di rabbia verso le sue potenzialità mancate.