Funcom ha vinto la scommessa. Dopo il successo del film, ora anche il videogioco Dune Spice Wars è diventato una vera e propria hit. Il titolo, un gioco in 4X in tempo reale, è stato sviluppato dal team indipendente dietro Northgard ed è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio all’interno della nicchia di Steam.

I dati di vendita, d’altronde, parlano chiaro. Dune Spice Wars è al momento uno dei giochi indipendenti con più successo. Il picco di giocatori, registrato da Steam Database, si attesta sugli oltre 8.000 utenti connessi in contemporanea. Un buon risultato, che ha permesso al titolo di posizionarsi tra i primi 100 giochi venduti e di guadagnarsi una posizione nella classifica dei più venduti su Steam. Un successo testimoniato anche dalle recensioni del pubblico, con le prime impressioni molto positive. Certo, c’è anche qualche critica, come ad esempio il ritmo del gameplay, definito troppo lento da alcuni utenti, ma sicuramente i numeri che abbiamo visto fino a ora non posso sminuire la popolarità del gioco.

Quali sono i motivi che hanno portato Dune Spice Wars a diventare un titolo effettivamente così giocato, seppur ancora in Early Access? Le ipotesi possono essere molteplici. Il gioco è stato probabilmente trainato anche dal film, definito da pubblico e critica uno dei migliori mai girati. In aggiunta il mondo dei videogiochi e soprattutto i fan veri e propri stavano aspettando da anni un altro titolo ambientato nell’universo della saga letteraria. Insomma, i presupposti per un buon lancio c’erano tutti e a quanto pare tutto è andato decisamente bene.

Dune Spice Wars è disponibile dal 26 aprile 2022 su Steam. Il gioco è ancora in Early Access e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo nella sua forma definitiva. Vi ricordiamo, infine, che il titolo è privo di localizzazione in italiano. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.