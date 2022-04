Techland ha confermato l’arrivo di una modalità New Game+ su Dying Light 2 entro la fine di aprile. L’annuncio arriva sull’account ufficiale della software house che comunica ai fan i dettagli su questa terza patch. L’aggiornamento, stando alle parole di Techland, sarà il più grande tra quelli rilasciati finora. Oltre a varie migliorie relative sia alla modalità single player che multiplayer, l’update introdurrà infatti la tanto attesa modalità New Game+.

Il mese scorso, Dying Light 2 ha ricevuto la sua seconda patch, che risolve una serie di problemi che affliggevano il gioco. Tra questi, i più gravi sono il frustrante problema tecnico di Deathloop, che avrebbe fatto sì che i giocatori morti in un’area riservata rinascessero altrove rendendo così impossibile il rientro nella zona di missione prima dello scadere del tempo. Tra le varie correzioni, inoltre, ci sono migliorie alla stabilità generale, fix a missioni, crash anomali e fluidità di gioco.

I dettagli di questa nuova patch non sono ancora disponibili, bisognerà attendere il suo rilascio ufficiale prima di avere il changelog completo. L’unica certezza è che la terza patch di Dying Light 2 introdurrà la modalità New Game+. Techland afferma di voler rilasciare il nuovo update proprio entro la fine di questo mese. È logico, inoltre, aspettarsi che l’aggiornamento conterrà anche diverse migliorie alla stabilità, proseguendo il lavoro di perfezionamento che lo studio sta seguendo per il titolo.

Survivors,

Our team is working hard on patch 3 for DL2 Stay Human.

It will be one of the biggest patches we've released so far. Apart from many fixes for both multi and single-player mode, it will also introduce a New Game+ mode, giving you more reasons to re-visit The City.(1/2)

— Dying Light (@DyingLightGame) April 5, 2022