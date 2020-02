Dying Light: nuovo aggiornamento gratis, ecco la Story Mode

Dying Light 2 sembra ancora lontano, sopratutto dopo l’annuncio del rimando. Il gioco non ha una data di uscita e probabilmente non potremo vederlo prima della fine dell’anno, se non addirittura nel 2021. I fan, però, non devono disperarsi perché gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare una nuova modalità per il primo capitolo.

Parliamo della Story Mode e sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a breve, durante il mese di febbraio. Oltre a correggere i bug e i glitch, la prossima patch permetterà di giocare in una “modalità storia” che, come forse avrete intuito, permetterà di vivere una versione molto più semplice del gioco base. Si tratta di un modo per esplorare l’opera di Techland senza troppe preoccupazioni, godendosi il gameplay parkour e i combattimenti senza temere di essere sconfitti facilmente.

Dying Light Bad Blood

Precisamente, il giocatore farà molto più danno agli avversari e, al tempo stesso, sarà molto più resistente a quelli ricevuti. Ci sono però differenze più sostanziali: per iniziare, i medikit cureranno il doppio, mettendoci praticamente al sicuro da ogni evenienza, inoltre il ciclo notte/giorno è stato cambiato, quindi ci sarà il 25% di luce in più (e di conseguenza meno oscurità). Ovviamente ogni cambiamento sarà valido anche nell’espansione The Following.

L’update sarà disponibile a breve su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC è disponibile già ora. Speriamo che la versione console dell’aggiornamento non tardi troppo. Diteci, cosa ne pensate del costante supporto di Techland? Lo apprezzate o a questo punto vorreste solo che venga rilasciato quanto prima il secondo capitolo?