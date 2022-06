Se sarà Overdose o un altro gioco, beh, ancora non lo possiamo sapere. Però è tutto vero. Dopo anni di sodalizio con PlayStation, Hideo Kojima ha stretto un accordo con Microsoft per la produzione di un gioco destinato alle console di Xbox. L’annuncio è arrivato durante la conferenza di Microsoft e Bethesda della Summer Game Fest 2o22, ponendo di fatto fine a una partnership che durava fin dall’epoca di Metal Gear Solid.

Niente gameplay, niente filmati. Solo un breve video di annuncio, dove Hideo Kojima ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, il secondo dopo Death Stranding e quell’avventura partita da sviluppatore indipendente, completamente slegato da Konami. La fine di un’era, quella del 2015 e la fine di un’era oggi, che mostra come la strada intrapresa dal game designer sia decisamente libera.

Del gioco, come già detto poco sopra, non si sa praticamente nulla. Il game designer ha però svelato una serie di informazioni, citando la tecnologia innovativa di Microsoft e facendo un chiaro riferimento al cloud. Probabilmente si tratta di un gioco che sfrutterà l’infrastruttura online di Microsoft e quindi ne deduciamo che sarà esclusiva Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito. Kojima ha promesso di condividere alcune novità e aggiornamenti sul gioco nel prossimo futuro, dunque non ci resta che attendere.