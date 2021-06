E3 2021 Xbox e Bethesda: seguite con noi la conferenza, link e orario

Finalmente ci siamo, dopo diversi mesi di lunga attesa questa sera assisteremo ad una nuova attesissima conferenza digitale di questo E3 2021. Le grandi protagoniste sono due: Xbox e Bethesda che, all’interno di un palco digitale condiviso, ci mostreranno tutte le novità che sono in cantiere nelle proprie fucine videoludiche. Ovviamente potrete seguire questo evento insieme a noi di Tom’s Hardware Game Division, ma come e dove? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni necessarie.

Il nuovo Xbox Digital Showcase andrà in onda questa sera a partire dalle ore 19:00, orario italiano. Noi di Tom’s Hardware Game Division abbiamo organizzato una maratona (attualmente ancora in corso a questo indirizzo) che vi permetterà di seguire insieme a noi tutti i vari eventi, chiacchierandone in totale libertà. Per quanto riguarda la conferenza Xbox e Bethesda, invece, ci collegheremo a quest’altro indirizzo alle 18:30, per attendere l’inizio dello show e commentarlo in diretta.

Lo show congiunto con protagonisti i due colossi Xbox e Bethesda è sicuramente uno degli eventi più attesi di tutto l’E3 2021. Per questo vi consigliamo di non perdervi l’appuntamento che abbiamo organizzato per godervi insieme a noi tutti gli annunci di questa sera. Lo show durerà 90 minuti, e per il momento sappiamo che avremo l’occasione di rivedere Halo Infinite, ma ci aspettiamo tante altre soprese e novità in arrivo direttamente su Xbox Game Pass.

Vi rinnoviamo per l’ennesima volta, quindi, l’invito a partecipare al nostro evento tutto dedicato allo show Xbox e Bethesda di questa sera. Per ora l’E3 2021 ha saputo regalarci forti emozioni, e siamo sicuri che le due compagnie protagoniste di questa giornata non saranno da meno. Per questo vi aspettiamo numerosi a partire dalle 18:30, o in maratona anche in questo esatto momento sul nostro canale YouTube.