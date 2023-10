EA SPORTS FC 24, ecco il giocatore del mese di settembre

Rafael Leao, il talentuoso calciatore del Milan, ha conquistato il prestigioso premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di settembre.

Come conseguenza di questo premio, la card Player Of The Month di Leao è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC 24.

La cerimonia di consegna del premio avverrà nel pre-partita della partita tra Milan e Juventus, in programma per domenica 22 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo storico stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Sarà senza dubbio un momento speciale per il talentuoso attaccante portoghese,

Rafael Leao ha conquistato il premio grazie al sostegno dei tifosi, che lo hanno votato in massa sul sito http://serieapotm.easports.com/. Leao ha superato nomi di spicco come Domenico Berardi del Sassuolo, Federico Chiesa della Juventus, Andrea Colpani del Monza, Giovanni Di Lorenzo del Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter. Questo dimostra il grande affetto e l'ammirazione dei tifosi per il giocatore,

La selezione dei candidati per il premio è stata effettuata utilizzando sofisticate analisi dei dati da parte di Stats Perform, basate sul sistema Hawk-Eye, che tiene conto non solo delle statistiche, ma anche dei dati posizionali e dell'apporto del giocatore all'efficienza tecnica e fisica della squadra. Questo approccio scientifico ha reso possibile una valutazione oggettiva e qualitativa delle prestazioni.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha commentato il terzo riconoscimento ottenuto da Rafael Leao come Giocatore del Mese in due stagioni consecutive, sottolineando l'eccezionale livello e la costanza delle prestazioni del calciatore portoghese. Leao ha dimostrato di essere una presenza fondamentale per il Milan con le sue accelerazioni, il dribbling e la capacità di influenzare il ritmo delle partite. Le tre reti segnate da Leao nelle prime sei partite hanno contribuito in modo significativo alla posizione di vertice del Milan in classifica.