EA Sports FC 24 | Migliori giocatori per l'Ultimate Team

Eccoci arrivati a parlare della celeberrima modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 che, come di consueto, ci chiederà di allestire il nostro dream team un passo alla volta, con le risorse che abbiamo a disposizione e sfruttando le tante, tantissime opportunità che il mercato saprà metterci a disposizione. Come di consueto, inizieremo la nostra carriera online con un deck di calciatori pressoché casuale, che ci metterà a disposizione una rosa iniziale con cui dovremo fare di necessità virtù, ma che ci consentirà di familiarizzare con questa modalità di gioco.

Una delle novità introdotte da EA Sports FC 24 sono le "Squadre Miste"; in buona sostanza, si consente all'utente di poter schierare tanto calciatori quanto calciatrici, aumentando così il numero di atleti tra cui poter scegliere. Tutto questo deve ovviamente tenere conto delle statistiche del singolo giocatore, in relazione soprattutto al ruolo che ricopre: è quasi inutile sottolineare che una calciatrice darà il meglio di sé se utilizzata come ala, come esterno o come seconda punta, mentre sarà penalizzata in ruoli come, ad esempio, quello del portiere.

EA Sports FC 24: quali giocatori comprare per la modalità Ultimate Team?

Come gli utenti più scafati sicuramente ricorderanno, padroneggiare la modalità Ultimate Team non è assolutamente semplice e richiede uguali dosi di esperienza e di pazienza. Una delle prime esigenze che avrete sarà quella di accumulare crediti per migliorare la vostra rosa; nelle battute iniziali potrete mettere le mani su una cospicua quantità di denaro, soprattutto proveniente dall'utilizzo dei giocatori iniziali del vostro deck.

Proprio sulla base di quanto ora detto, l'ostacolo più grande sarà quello di evitare di spendere il gruzzolo accumulato per uno o due giocatori forti, tralasciando il resto della squadra. La prima cosa da fare è, come sempre, tenere sott'occhio i giocatori più funzionali alla formazione che avete in mente ed aspettare il momento più opportuno per piazzare il colpo, approfittando tanto di aste favorevoli, quanto di occasioni di mercato particolarmente ghiotte.

Va da sé che è molto facile identificare i giocatori più forti e che, quindi, potrebbero fare le fortune della vostra squadra. È ovvio che giocatori come Haaland, Mbappé, Messi, Benzema, siano il top del top, ma è altrettanto ovvio che sarà molto difficile poter contare su di loro. Proprio per questa ragione, abbiamo selezionato alcuni giocatori che, a dei costi contenuti, potrebbero iniziare a dare quell'iniezione di qualità di cui siete alla ricerca.

Tra le migliori soluzioni al di sotto dei 50.000 crediti, possiamo trovare: