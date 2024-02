EA SPORTS FC 24 per PS5 lo paghi meno della metà! (-51%)

Gli appassionati di calcio sono sicuramente al corrente del nuovo titolo di EA Sports, EA Sports FC 24, che prende il posto del noto franchise FIFA. Questo nuovo gioco offre un vasto database di licenze ufficiali e calciatori, insieme a grafica di ultima generazione disponibile sulle più recenti console. Se non hai ancora avuto l'opportunità di vivere l'emozione sul campo virtuale, ora è il momento perfetto: puoi acquistare il gioco a soli 39,13€, risparmiando il 51% rispetto al prezzo di listino di 79,99€. Un'offerta da non perdere, specialmente per un gioco PS5 che rimane attuale fino alla fine della stagione calcistica!

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 offre una vasta gamma di licenze, inclusa quella della Serie A TIM e delle competizioni UEFA, come la prestigiosa Champions League. È il gioco di calcio più completo e popolare attualmente disponibile, offrendoti la possibilità di giocare partite offline contro la CPU con la tua squadra del cuore, o sfidare altri giocatori nelle emozionanti partite online della modalità Ultimate Team, dove puoi costruire la tua squadra perfetta da zero.

Come evidenziato nella recensione di Mario Petillo, EA SPORTS FC 24 offre una vasta quantità di modalità di gioco per accontentare tutti i tipi di giocatori: dalle amichevoli ai campionati, passando per la carriera manageriale e la modalità Volta che riproduce il calcio di strada più spettacolare.

Sviluppato con il motore Frostbite Engine da parte degli esperti di Electronic Arts, EA Sports FC 24 è un'esperienza di gioco che cattura l'essenza del calcio e la trasforma in una simulazione coinvolgente anche sulla PS5. Con uno sconto del 51%, questo gioco è un'opportunità imperdibile per gli amanti del calcio che desiderano vivere ogni momento di adrenalina sul campo virtuale

Vedi offerta su Amazon