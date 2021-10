eFootball 2022: dopo le critiche diventa un horror psicologico

Settimana scorsa abbiamo assistito al lancio più assurdo degli ultimi anni per un gioco sportivo. La trasformazione della saga di PES nel free-to-play eFootball non è andata proprio come gli storici fan della saga speravano, con la nuova iterazione calcistica che si è presentata ai nastri di partenza con più problemi che pregi.

Dopo la valanga di recensioni estremamente negative su Steam, Konami ha fatto un passo indietro e si è scusata per lo stato in cui eFootball si è presentato sul mercato. Ora, però, è nuovamente la pagina steam del gioco a regalarci una nuova stranezza sul gioco calcistico.

Tra i tag di eFootball su Steam, infatti, ora appare come il gioco si sia trasformato in un horror psicologico. Il tutto è ben visibile sulla pagina francese del gioco, dove alcuni utenti hanno scherzosamente inserito il genere horror psicologico tra i tag del titolo sportivo.

Per come si è presentato eFootball alcuni appassionati potrebbero esser rimasti traumatizzati, ma speriamo vivamente che Konami riesca a sistemare tutti i problemi più gravi che affliggono momentaneamente il nuovo free-to-play.