eFootball 2024, ecco le novità dell'aggiornamento 3.2.0

Konami ha annunciato il nuovo aggiornamento (versione 3.2.0) per eFootball 2024, portando significative migliorie nell'esperienza di gioco.

Nel corso dei giorni precedenti abbiamo avuto modo di parlare con gli sviluppatori, che ci hanno raccontato alcune novità dedicate proprio a questo update. Diamo uno sguardo più approfondito sulle caratteristiche chiave.

My League: Una Nuova Prospettiva Calcistica Virtuale

La novità più importante è senza dubbio l'introduzione della "My League". In questa modalità, è possibile affrontare una stagione completa con la propria squadra, sfidando club controllati dall'IA nei campionati di tutto il mondo. È possibile di arricchire il proprio Dream Team con calciatori in prestito da squadre selezionate aggiunge una dimensione strategica al gioco, permettendo ai giocatori di sperimentare tattiche e giocatori da diverse leghe.

Oltre a questo, sarà presente il meteo dinamico a seconda delle stagioni in cui giochiamo, aumentando il realismo in ogni partita. Per farvi un esempio, è più probabile trovare piogge in autunno e nevicate in inverno, modificando totalmente l'impatto sulle partite.

Co-op Event Room: Unire le Forze, Anche da Soli

L'aggiornamento potenzia anche la modalità Co-op, consentendo agli utenti di unirsi ad altri giocatori per formare squadre da tre, sia con amici che con altri giocatori singoli.

Non solo, verranno introdotte delle emoji per comunicare durante le partite, aggiungendo un tocco di interazione sociale in più. Inoltre, il periodo promozionale dal 7 al 21 dicembre offrirà premi esclusivi, incentivando ulteriormente la partecipazione.

Log-in Mini-game

Grazie ai mini-game giornalieri, i giocatori avranno ora la possibilità di vincere premi per migliorare i propri Dream Team. La possibilità di sbloccare calciatori epici e ottenere premi mensili contribuirà a mantenere alto l'interesse nel lungo periodo secondo Konami. Un'aggiunta che dovrebbe aiutare a rinfrescare la routine quotidiana del gioco.

Nuova Abilità "Blitz Curler"

L'introduzione della nuova abilità "Blitz Curler" offre agli attaccanti un nuovo strumento per affrontare le difese avversarie. Questa abilità consente tiri precisi e controllati con rotazione verticale, aggiungendo un elemento di abilità e strategia nel posizionamento dei giocatori in campo.

eFootball Championship 2024: Nuovi Orizzonti Negli eSports

Il comunicato annuncia un nuovo capitolo negli eSports con l'eFootball Championship Club Event. Questo torneo unico vedrà gli appassionati competere in-game per diventare il top fan di un club specifico. Con fasi di qualificazione online regionali e una finale mondiale, i vincitori avranno l'onore di rappresentare il loro club preferito.

Il Club Event inaugurale con il FC Barcelona promette premi in-game e merchandising del club per i fan di eFootball e del calcio. Questa evoluzione nell'eSports del titolo Konami amplifica la portata competitiva del gioco, dapprima abbastanza ridotta.