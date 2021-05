eFootball PES: Konami annuncia partnership esclusiva con una squadra di Serie A

KONAMI sta puntando molto forte sulla propria IP calcistica eFootball PES. Anche se al momento non abbiamo ancora troppe informazioni sul capitolo della prossima stagione, il quale sarà il primo titolo per nona generazione videoludica per il franchise, la compagnia giapponese ha annunciato proprio in questi giorni di aver stretto una nuova partnership con un’altra società calcistica italiana che milita nella massima serie nazionale.

Parliamo della Società Sportiva Atalanta Bergamasca Calcio (conosciuta anche come Atalanta), il club italiano di Seria A che ha concluso il campionato 2020/21 in terza posizione, e che nelle scorse stagioni è sempre riuscito a piazzarsi in posizioni che l’hanno portata a giocarsi la Champions League. Come “Official Video Game Partner”, KONAMI si è assicurata i diritti esclusivi per l’utilizzo delle licenze Atalanta, inclusi nome della squadra, stemmi e kit ufficiali.

A partire dalla stagione calcistica 2021/22, la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione autorizzata dell’Atalanta. Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “Mentre ci stiamo preparando a svelare il futuro della serie eFootball PES, sono entusiasta di annunciare questa esclusiva partnership con Atalanta B.C., un incredibile squadra con un eccitante futuro ai più alti livelli del calcio Europeo. Lavorare a stretto contatto con i nostri Club Partner è un importante elemento della nostra strategia per offrire ai fan di tutto il mondo un video game calcistico leader del settore”.

Come ci viene ricordato anche dalla stessa KONAMI, questa nuova importante partnership per la serie calcistica eFootball PES segue gli accordi conclusi in precedenza con altre società calcistiche italiane tra cui AS Roma, SS Lazio e SSC Napoli.