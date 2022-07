Uno degli aspetti più interessanti dei videogiochi è sicuramente il datamining. Tantissime persone oramai si dedicano proprio a scoprire informazioni nascoste nei file di gioco e oggi è toccato a Elden Ring. No, nessun nuovo contenuto in arrivo tramite DLC, ma più una teoria, decisamente affascinante.

Come avrete potuto intuire dal titolo, stiamo parlando di una boss fight e più precisamente quella di Rennala e Rosaria. La prima è una figura che già conosciamo, visto che è presente in Elden Ring. La seconda, invece, è un NPC di Dark Souls 3. Secondo alcuni dataminer, ci sarebbero troppi punti in comune tra le due. L’ipotesi più naturale è che a un certo punto Rosaria fosse effettivamente pensava come una boss fight di Dark Souls 3, ma alla fine FromSoftware decise di cambiare idea. Alcuni tratti, però, sarebbero stati riutilizzati proprio per creare Rennala. I punti in comune? Troppi. Si va dalle similitudini nella lore fino ad alcuni riferimenti grafici. In aggiunta, alcuni file trovati all’interno dell’ultimo gioco FromSoftware sono nominati come “Boss Battle BGM Rosaria”.

Non sarebbe una pratica così inusuale. Nel corso degli anni i team di sviluppo lavorano a più progetti contemporaneamente e molto spesso certe idee vengono scartate in favore di altre. Allo stesso modo, alcune meccaniche che hanno funzionato benissimo in precedenti lavori possono tranquillamente essere riutilizzare in altri prodotti. Lo sviluppo di videogiochi è decisamente complesso e non sempre funziona come la macchina ben oliata che conosciamo tutti.

Riciclato o no, Rennala resta comunque una boss fight decisamente affascinante, così come tutto Elden Ring. L’ultimo gioco di casa FromSoftware ha debuttato a fine febbraio di quest’anno, riuscendo subito a imporsi come una vera e propria hit del mercato videoludico, dominando le classifiche di vendite di tutte le piattaforme tra console PlayStation, Xbox e PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.