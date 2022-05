In questi mesi abbiamo più volte sottolineato come Elden Ring sia riuscito ad ammaliare tantissimi appassionati. Questo amore verso l’opera più recente di FromSoftware si è presto tradotto in una community parecchio affezionata al nuovo soulslike open world, tanto che i vari modder non hanno perso tempo e hanno realizzato una valanga di mod molto interessanti. Ce ne sono di ogni tipo, ma quella di cui vi parliamo oggi può essere definita tranquillamente come un vero e proprio DLC fan-made.

La mod in questione si chiama Call of The Abyss ed è stata pubblicata di recente sul noto sito NexusMod. Si tratta di una mod particolarmente ampia e ricca di novità, la quale aggiunge una serie di contenuti inediti come: numerose armi, set di armature e addirittura alcune nuove modalità di gioco. Insomma, se avete già finito Elden Ring ma volete tornare nell’interregno ideato da FromSoftware, questa mod è quel che fa per voi.

La parte più corposa di questa nuova mod di Elden Ring riguarda proprio le nuove modalità di gioco. C’è una modalità facile che permette ai giocatori di aumentare del 25% il recupero massimo di punti vita, ma non solo. Tale modalità permetterà di godere di un viaggio all’interno dell’interregno meno impegnativo e più da turisti. È presente anche un nuovo sistema di deflezione che ricorda molto da vicino quanto era stato introdotto in Sekiro.

Elden Ring

Ma i contenuti non finiscono qui, e nella mod per Elden Ring c’è spazio anche per una serie di aggiunte molto particolari. Nella mod, infatti, è possibile trovare armi e set unici che permettono di trasformare il proprio avventuriero in alcuni dei personaggi pop più famosi come Darth Maul di Star Wars o Sasuke di Naruto.