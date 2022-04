Oltre al bestiario, FromSoftware ha effettuato altri tagli ad Elden Ring. A distanza di poco più di un mese dalla release del titolo, grazie al lavoro dei modder, stanno emergendo sempre più contenuti eliminati prima del lancio ufficiale del titolo, avvenuto il 25 febbraioo 2022. Questa volta tocca allo YouTuber Lance McDonald fare luce su alcuni elementi che sono letteralmente spariti dal gioco vero e proprio.

McDonald è uno dei modder più importanti e più conosciuti dei Soulslike di produzione FromSoftware, e l’arrivo di Elden Ring deve aver aumentato a dismisura il suo lavoro, considerata la grandezza del gioco e soprattutto la sua mole di contenuti. Contenuti che però potevano essere molti di più, visto che FromSoftware ha eliminato abbastanza elementi di gameplay, come quello che McDonald ha svelato in un nuovo video, pubblicato negli ultimi giorni.

Nello specifico, questa volta, McDonald ha parlato di una side quest e soprattutto di una meccanica di gioco abbastanza particolare, ovviamente collegate tra di loro. Nello specifico, questa missione secondaria chiedeva ai giocatori di “catturare” i sogni dei nemici, sfruttando un particolare oggetto di gioco chiamato “Dream Brew”. Per catturare i sogni, i giocatori avrebbero dovuto avvicinarsi agli animali dormienti. Quest’ultimi sono ancora presenti nell’Interregno, ma hanno un set di meccaniche completamente differente rispetto a ciò che era stato programmato in origine. La cattura dei sogni dei nemici era presente però nel Network Test, anche se inaccessibile ai giocatori.

McDonald non ha però solamente trovato i riferimenti alla meccanica, ma anche alla side quest vera e propria. Alcune linee di dialogo sono infatti rimaste all’interno della build finale di Elden Ring. Non è ancora chiaro il perché FromSoftware abbia deciso di tagliare proprio questi contenuti, ma non è escluso che si tratti di decisioni di game design dell’ultimo minuto per evitare, forse, di rendere il gioco troppo dispersivo. Non è poi escluso, infine, che possano essere “riabilitate”, magari con un’espansione o un DLC incentrato proprio sull’utilizzo di questa particolare meccanica.