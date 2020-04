Elden Ring sarà diverso dai souls-like di FromSoftware, ecco i dettagli svelati da un leaker

Elden Ring, il nuovo progetto di From Software in collaborazione con l’autore George R.R Martin, è tornato al centro di nuovi rumor, dopo essersi mostrato al pubblico all’E3 2019.

Ad aggiornarci sullo stato dei lavori è l’utente Omnipotent di ResetERA, dove quest’oggi ci informa che al momento i lavori sullo sviluppo del gioco continuano nella giusta direzione, inoltre fa sapere che Elden Ring sarà un gioco estremamente vasto con un mondo ricchissimo e particolarmente vivo, in maniera molto simile allo stile che in questi anni ha reso Martin famoso in tutto il mondo. Il gioco includerà degli elementi fantasy e una trama che metterà in scena anche aspetti politici e sociali. Del resto in passato si era parlato di un gioco dinamico, stando agli aspetti citati dalla fonte, questi andranno a legare comparto narrativo.

Stando a quanto comunicato, leggendo la descrizione di Omnipotent sembra che Elden Ring avrà un focus diverso rispetto ai consueti canoni di From Software, ribadendo quanto il gioco sarà ricco, vibrante e molto interessante sotto il profilo narrativo.

Ma non è tutto, perché da come avrete avuto modo di leggere, il titolo di From Software godrà di una meravigliosa colonna sonora, composta dalla compositrice Yuka Kitamura che in passato ha lavorato alle composizioni di Bloodborne, Dark Souls II, Dark Souls III e Sekiro. La sua partecipazione al progetto era stata confermata qualche settimana fa, quando un utente di Twitter le ha chiesto se stava lavorando sulla colonna sonora di Elden Ring, ricevendo la conseguente risposta: “Si, lo sono”. Del resto, visto che Kitamura ha partecipato a diverse composizione famose della casa, il suo coinvolgimento con la colonna sonora di Elden Ring non ha creato molto scalpore tra i fan.

Non ci resta che attendere di sapere quali saranno le altre novità che Elden Ring sarà in grado di regalarci, nell’attesa, se siete amanti dei souls-like vi invitiamo a recuperare: Bloodborne, la saga di Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice.