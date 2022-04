Ogniqualvolta arriva sul mercato un nuovo titolo di FromSoftware, una delle discussioni più accese coinvolge sempre la difficoltà di queste esperienze. Anche con Elden Ring, molti giocatori hanno dovuto sudare le note sette camicie per buttare giù qualche boss ostico. Su PC, però, grazie alle tantissime mod presenti, anche chi fa più fatica con i giochi From può tranquillamente arrivare ai titoli di coda con varie mod che introducono una modalità facile.

Elden Ring

La mod Easy Mode per il recente Elden Ring aggiunge e modifica alcune cose all’interno del titolo FromSoftware che aiutano a rendere le cose un po’ più facili per i giocatori che non hanno troppa voglia di affaticarsi all’interno dell’interregno. In questa mod, infatti, vengono ridotti danni subiti e viene aumentato anche l’attacco, ma non solo. Nella mod vengono anche aggiunte più cure e un moltiplicatore che va ad aumentare le rune raccolte.

Ora, sebbene i fan delle opere FromSoftware non siano mai stati troppo dell’idea di giocare a questi titoli con mod del genere, la Easy Mode per Elden Ring è diventata in breve tempo la mod più scaricata su PC. Da quando questa è stata caricata per la prima volta sul sito NexusMods il 12 marzo, infatti, ha registrato quasi 50.000 download in totale, a dimostrazione che molti giocatori voglio avere la vita facile nell’interregno.

C’è da dire che in Elden Ring, più che nei giochi precedenti, la difficoltà è stata leggermente ridimensionata grazie alla presenza di un mondo più aperto e liberamente esplorabile.