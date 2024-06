Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Le migliori impostazioni per Steam Deck

ATTENZIONE: Sono arrivate molteplici segnalazioni, da parte dei possessori di Steam Deck, che indicano la comparsa di un messaggio che cita: "Inappropriate activity detected" avviando Elden Ring su Steam Deck, impedendo la possibilità di giocare online. Si tratta di un bug, che verrà risolto nei prossimi giorni, ma al momento vi consigliamo di avviare il gioco OFFLINE, in modo da evitare spiacevoli incidenti con il vostro account.

Elden Ring su Steam Deck ha sempre goduto di una fluidità migliore rispetto alla controparte su PC Windows. Il motivo di questo sorpasso è da ritrovarsi in un aggiornamento di Proton, rilasciato nel 2022, atto a migliorare la compatibilità.

Grazie a questo aggiornamento, e a una serie di aggiornamenti atti a ottimizzare il gioco sull'handheld di Valve, il gioco risulta Verificato per Steam Deck e meno soggetto a stutter rispetto alla versione desktop.

Ovviamente, considerando che non ci sono state modifiche sostanziali al motore di gioco, questo vale anche per l'espansione Shadow of the Erdtree, la quale non è stata vittima delle problematiche di natura tecnica che hanno afflitto l'espansione di Elden Ring al lancio.

Anche se ci sono alcune aree che mettono a dura prova l'hardware di Steam Deck, Shadow of the Erdtree funziona generalmente bene, lo stutter è praticamente inesistente e, con un minimo di accortezza, si può giocare a 30/40 FPS, senza cali di sorta.

Prestazioni

Shadow of the Erdtree non è né più leggero né più pesante del gioco base, permettendo di mantenere stabilmente una forbice che spazia tra i 30 e i 40 FPS. In alcune aree interne, inoltre, il framerate sale fino a 50fps.

Ovviamente, non a tutti può far piacere fruire un prodotto con un framerate ballerino, motivo per il quale consigliamo di abbassare il refresh rate cap (che di fatto influenzerà anche gli FPS) a 45Hz.

Così facendo il titolo si attesterà stabilmente sui 40 FPS, con dei piccoli cali a 37/38 FPS nelle aree più affollate. Il Frame Pacing è assente, quindi non accuserete quell'effetto "Slow motion" che sempre più frequentemente si palesa nei titoli moderni fruiti con un framerate inferiore a 60 FPS.

Impostazioni consigliate

Qualità del ray tracing : Off

: Off Qualità delle texture : Media

: Media Qualità dell'antialiasing : Alta

: Alta SSAO : Massima

: Massima Profondità di campo : Alta

: Alta Motion blur : Off

: Off Qualità delle ombre : Alta

: Alta Qualità dell'illuminazione : Media

: Media Qualità degli effetti : Media

: Media Qualità volumetrica : Alta

: Alta Qualità della superficie dell'acqua : Alta

: Alta Qualità degli shader : Alta

: Alta Qualità dell'illuminazione globale : Media

: Media Qualità dell'erba : Media

: Media Risoluzione: 1200 X 800

Sicuramente vi stare chiedendo perché ci siano così tante impostazioni settate su "Alto", il motivo è molto semplice: abbassarle non aumenta il frame rate significativamente (in pratica non raggiungerete mai i 60 FPS stabili) e impostare la qualità di alcuni dettagli, quali le ombre, su "Alto" evita quel fastidioso effetto di sfarfallio, tipico di quando si abbassano troppo i dettagli dell'effettistica.

Infine è importante che sappiate che anche se Elden Ring: Shadow of the Erdtree supporta la risoluzione nativa di Steam Deck (1200 X 800), l'unico screen ratio che supporta è il 16:9, motivo per il quale non potrete evitare, ufficialmente, la presenza delle bande nere sopra e sotto.

Dimensione e durata della batteria

Shadow of the Erdtree, su Steam Deck, aggiunge poco più di 15GB al gioco originale, portando il file totale a pesare 69GB. Questo, di fatto, obbliga i possessori del modello da 64GB di Steam Deck, a possedre una microSD per installare la DEfinitive Edition del gioco.

Per quanto riguarda la durata della batteria, con le impostazioni sopra elencate la nostra Steam Deck OLED ci ha garantito 3 ore e 45 minuti di gioco, mentre il modello originale di Steam Deck ci ha garantito "solamente" 2 ore e 10 minuti di gioco.

Ovviamente, abbassare ulteriormente le impostazioni vi farà guadagnare batteria ma l'esperienza finale ne risulterà decisamente impoverita.