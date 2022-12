Dopo mesi dal lancio, Elden Ring rimane ancora oggi uno dei titoli più amati e popolari di questo 2022. Senza ombra di dubbia parliamo di una vera e propria epopea che rimarrà a lungo nel cuore e nella mente di tantissimi videogiocatori. Ora, con alle porte una nuova edizione dei The Game Awards, in molti sperano di poter assistere all’annuncio di un DLC del titolo targato From Software. Ad oggi non sappiamo con certezza se esisterà un DLC bello corposo e ricco di nuovi contenuti, ma possiamo dire in via ufficiale che qualcosa di inedito sta per arrivare all’interno dell’Interregno.

Come un fulmine a ciel sereno, From Software e Bandai Namco hanno annunciato poco fa un nuovo aggiornamento gratuito in arrivo per Elden Ring. Non si tratta del DLC tanto atteso e chiacchierato in queste settimane, ma sappiamo che molti appassionati saranno ben felici di quanto annunciato in questi istanti. Si tratta del Colosseum Update, un aggiornamento gratis per chiunque possieda il gioco su qualsiasi piattaforma.

Le porte dei colossei presenti all’interno dell’Interregno di From Sofwtare si stanno per aprire insieme all’arrivo di questo nuovo update, il quale verrà rilasciato domani 7 dicembre. Grazie a questa novità, i giocatori potranno prendere parte a nuove battaglie PvP all’interno delle arene che, fino ad oggi, erano rimaste chiuse da immense porte impossibili da aprire. Ora quei colossei stanno per dare il benvenuto a chiunque abbia il coraggio di valicare il proprio passaggio.

Come forth, warriors, and bask in the glory of the Colosseum. Prove your worth in various duels and battles, together or on your own in the free Colosseum Update. Coming December 7.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2 — ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2022

Insieme all’annuncio, From Software ha rilasciato un breve trailer che mette in mostra alcune delle battaglie che potranno prendere vita all’interno dei colossei a partire da domani. Ebbene sì quindi, in molti ci avevano preso sull’utilità dei colossei disseminati in giro per tutto l’interregno.

