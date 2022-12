Più volte nel corso di un anno intero ci siamo trovati a parlare di Elden Ring e del suo incredibile successo. L’ultima fatica targata From Software ha saputo attirare le attenzioni di moltissimi fan di questo genere di esperienze e non solo. Proprio grazie a questo grande successo, il titolo è ancora oggi una di quelle esperienze ultra chiacchierate tra gli appassionati, e stando a quanto emerge in queste ore, nemmeno l’autore di questo titolo ha idea di come sia arrivato a questo successo.

A tornare a parlare dell’incredibile successo che ha ottenuto Elden Ring (lo potete acquistare su Amazon) è stato Hidetaka Miyazaki, il quale è salito sul palco dei PlayStation Partner Awards 2022. Il titolo di From Software, infatti, ha vinto il premio Grand Awards, portandosi a casa già un paio di premiazioni come uno dei migliori giochi di quest’anno. In questa recente occasione, però, Miyazaki ha confermato di non conoscere il motivo che ha portato il suo gioco ad un successo così esorbitante.

“Ad essere onesto, non mi sono mai fermato ad analizzare questo successo. È vero che le vendite sono state superiori a quelle dei nostri giochi precedenti, ma non ho idea di quale sia stato il motivo. Quindi, anche se volessi riprodurre questo successo, ammetto che non sarei in grado di farlo”, questo è quanto ha dichiarato uno dei padri di Elden Ring, il quale ha poi sottolineato che intende continuare a fare giochi come ha sempre fatto fino ad oggi.

Infine, Miyazaki ha confermato di essere molto contento del successo di Elden Ring, ma soprattutto delle opinioni che è riuscito ad ascoltare, anche se dato l’alto numero di feedback il game director si dispiace di non esser stato in grado di ascoltare tutti.

