AGGIORNAMENTO 19/94/2022: FromSoftware ha pubblicato una nuova patch di Elden Ring, la 1.04, che impedisce lo scambio dell’oggetto in questione. Non viene però eliminato dall’inventario.

NOTIZIA ORIGINALE: La piaga dei cheater non è solo un problema di alcuni first person shooter onlne, tutt’altro. Ora anche giochi molto diversi come Elden Ring sono afflitti da questo problema, come dimostrato di recente da un oggetto in-game che sta costando ban di diversi giorni dall’Interregno creato da FromSoftware.

Come riportato da Polygon, infatti, in Elden Ring è presente un oggetto decisamente particolare: un paio di mutande. Ovviamente l’oggetto in questione non è stato incluso nel codice finale, ma grazie ai cheater ora è disponibile. Si tratta di una trappola ben congeniata e ben studiata: un invasore entra nella partita multiplayer di un giocatore, deposita l’oggetto in questione e se ne va. Se l’invaso raccoglie le mutande in questione, chiamate Deathbed Smalls, c’è una buona probabilità che venga bannato dal gioco. Ci sono già diverse segnalazioni in merito, soprattutto su Reddit, dove le vittime di questo trucco hanno raccontato loro esperienza.

“Dopo 220 ore di gioco ho raccolto la biancheria intima e ora è tutto finito”, ha scritto un giocatore sulla popolare board. Il ban si traduce in una sorta di quarantena, dove i giocatori bannati potranno giocare solo con chi ha subito la loro stessa punizione. C’è un modo per evitare il tutto, ma è decisamente drastico, ovvero eliminare il salvataggio. Non proprio il massimo, soprattutto se pensiamo che un ban del genere si può verificare anche dopo svariate ore di gioco, magari in prossimità della sua conclusione.

Se state ancora giocando ad Elden Ring e sfruttate tantissimo il multiplayer, il nostro consiglio è ovviamente quello di non raccogliere l’intimo che trovate per strada. Al 100% si tratta infatti di un regalo di qualche burlone e il tutto potrebbe davvero costarvi la perdita di tantissime ore di gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.